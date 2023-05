Muoversi nel Metaverso tra timori e complessitÃ 

Questo è un prerequisito importante per creare una gamma completa di opportunità interessanti, purché la tecnologia sia utilizzata nel modo giusto, del tutto in linea con gli obiettivi di sostenibilità globali.

Tali opportunità possono comprendere numerosi temi, tra cui:

1 - L'ottimizzazione dei processi produttivi, massimizzando i guadagni di produttività e al contempo riducendo l'impronta di anidride carbonica

2 - Lo Smartworking, aumentando l'immersività delle nuove modalità di lavoro decentralizzate



3 - L'aumento dell'interattività nell'istruzione e nella formazione professionale, rendendole disponibili a pubblici più ampi

Internet si è evoluto notevolmente nel corso dei decenni, in termini di performance, sicurezza o capacità di cambiare il modo in cui utilizziamo la tecnologia, come nel caso dei Software as a Service (SaaS).

Ancora più fondamentale è però il modo in cui l'informatica sia diventata sempre più parte integrante della nostra vita quotidiana.

Analogamente, crediamo che nei prossimi decenni l'evoluzione del metaverso lo porterà in molte direzioni impreviste, adattandosi ai tempi che cambiano e cambiando la vita delle persone.

Sta agli investitori e alle autorità di regolamentazione far sì che questi cambiamenti siano tutti positivi.

Le applicazioni del metaverso avranno un'ampia portata, comprendendo molti settori e tipologie di attività

Nvidia è attualmente uno degli sviluppatori di metaverso più attivi ed esperti.



È leader mondiale nel computing basato su IA ed è già ben presente nel settore con Omniverse.

I gemelli digitali Omniverse su scala cittadina di Nvidia sono utilizzati per simulare in modo accurato l'interazione tra le celle 5G e l'ambiente per ottenere prestazioni e copertura ottimali.

Senza un approccio basato sui gemelli digitali, l'interazione tra le celle 5G, l'ambiente, l'uomo e i dispositivi in movimento poteva essere compresa solo in modo molto meno dettagliato.

Surgical Science è invece una società svedese leader nella fornitura di simulatori virtuali per la formazione medica.

I suoi simulatori sono utilizzati da centri e istituti di formazione medica di tutto il mondo per la pratica, la valutazione e la certificazione di studenti, chirurghi e medici.

L'utilizzo della tecnologia del metaverso nella formazione medica offre molti vantaggi.

Riduce i tempi di acquisizione delle competenze grazie a una formazione coerente ed economicamente conveniente che contribuisce a formare professionisti del settore medico più qualificati.



Inoltre, può aiutare a ridurre gli errori medici e la necessità di doversi esercitare coinvolgendo direttamente i i pazienti, consentendo al contempo di sperimentare una vasta gamma di procedure mediche.

Unity Software, sviluppato dalla società francese Unity Technologies, è il motore software leader per i giochi su dispositivi mobili, che aiuta inoltre le aziende del settore a monetizzare i loro contenuti.

Pur costituendo la quota più importante dei suoi ricavi, Unity sta iniziando a espandersi al di là dei giochi per dispositivi mobili.

In particolare, la sua tecnologia RT3D (real time3D) è molto adatta al metaverso e inizia a essere una fonte di ricavi consistente.

Unity ha stretto una partnership con Insomniac (di proprietà di Live Nation) per creare concerti nel metaverso e ha anche costituito una joint-venture con Endeavor per offrire ai tifosi trasmissioni nel metaverso, le cosiddette "metacast", in 3D degli incontri UFC.

Johan Van Der Biest, Senior Fund Manager (nella foto), Felix Demaeght, Fund Manager e Nathaniel Wejchert, Technology Analyst di Candriam