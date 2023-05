A Milano la settima edizione di RPA and Intelligent Automation

- Generali presenterà il caso di hyperutomation per efficientare i processi di gestione dei sinistri;

- Takeda e Credem porteranno sul palco due casi di uso del Digital Twin, rispettivamente nel mondo pharma e nel mondo banking;

- Enel presenta l'adozione della smart automation come approccio metodologico;

- FWU Life Insurance Lux presenta l'utilizzo dell'RPA per digitalizzare la comunicazione inbound e outbound con i clienti e Banca Popolare di Sondrio per il Contact Center;



- BMW Bank tratterà di AI per l'apertura e il monitoraggio dei conti correnti.

La platea avrà così modo di conoscere, direttamente dalle aziende, gli investimenti e i progetti di integrazione già avviati per raggiungere obiettivi differenti come la riduzione dei costi di processi fino al 90% tramite l'automazione intelligente, l'aumento della produttività e della capacità di previsione nei processi di pianificazione, il raggiungimento di una maggiore accuratezza dei processi decisionali con l'uso di dati strutturati e non, una migliore customer experience, l'accelerazione del business liberando risorse dalle attività a minor valor aggiunti, l'agevolazione dell'interazione tra i sistemi di RPA e AI: ChatGPT di OpenAI.

Con la pandemia, l'automazione dei processi finanziari è diventata una necessità: il lavoro da remoto, l'esigenza di ridurre i costi e il bisogno di rispondere velocemente alle oscillazioni del mercato hanno accentuato l'importanza di automatizzare i processi per renderli più agili ed efficienti.



L'edizione 2023 dell'evento presenta, così una grande novità: il focus sull'efficientamento dei processi finanziari, un momento riservato a un massimo di 15 CFO che si confronteranno su temi di estrema rilevanza a partire da quali sono i processi da automatizzare.

Tra i diversi argomenti, il dibattito verterà inoltre sui vantaggi e sugli svantaggi di soluzioni end to end e single solution, sull'uso del process mining per identificare i processi inefficienti all'interno del dipartimento finanziario.

RPA & Intelligent Automation ospiterà il premio "Miglior Progetto di Integrazione RPA, IA e Low-Code": il vincitore avrà l'opportunità di presentarlo davanti a tutta la platea dell'evento.

Info per candidare il proprio progetto: https://ikn.it/evento/11671/rpa-intelligent-automation-2023/award



L'evento è rivolto ai seguenti ruoli aziendali: Chief Operating Officer, Head of Process Innovation, Head of Digital Innovation, Head of robotic Process Automation, Responsabile Business Process Management, HR Operation, Customer Operation, Chief Information Officer, Chief Financial Officer, Responsabile Amministrazione e Finanza, Business Analyst, Responsabile Acquisti.

Il tavolo sui processi finanziari è rivolto a: CFO, Financial Controller, Direttore Finanziario, Responsabile Shared Services, Responsabile Reporting, Responsabile Tesoreria.

Per informazioni e approfondimenti sul programma: https://ikn.it/evento/11671/rpa-intelligent-automation-2023/home