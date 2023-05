La pubblicitÃ  nell'ecosistema streaming: 4 tendenze per il 2023

Una trasformazione specchio dei mutamenti significativi nelle priorità del pubblico.

L'ultimo report globale di Samsung Ads Understanding Advertising Engagement across different viewing platform types ha rivelato, infatti, che i telespettatori, oltre a considerare gli annunci AVOD e FAST più brevi, li descrivono come maggiormente emozionanti, piacevoli e pertinenti alle loro preferenze di visione.

La pubblicità è, così, percepita anche come un sostegno alla scoperta di nuovi contenuti, capace di soddisfare il desiderio di vivere un'esperienza rilassante verso prodotti popolari, studiati e ricercati.



Un vero e proprio aiuto nella lotta alla "paralisi decisionale" legata alla scelta dei contenuti: uno studio di Now TV del 2022 ha rivelato che i consumatori passeranno 100 giorni della propria vita a decidere cosa guardare e il 49% sarà talmente sopraffatto durante la ricerca di intrattenimento televisivo che finirà per rinunciare e non scegliere affatto.

Un'evoluzione dello scambio di valore tra inserzionisti e audience dimostrata anche dal recente cambio di rotta di Netflix e Disney+.

L'introduzione di soluzioni supportate da annunci non solo spingerà importanti investimenti pubblicitari verso i canali AVOD, ma contribuirà plausibilmente ad un'ulteriore e rapida diffusione di nuovi canali AVOD e FAST nei prossimi mesi.

2 - Tracciamenti attenti alla privacy

Con il continuo sviluppo della CTV, un numero sempre crescente di inserzionisti sta abbracciando il programmatic ponendo inevitabilmente l'attenzione su aspetti come la privacy del consumatore, la sicurezza, la trasparenza e la misurazione accurata.



Da qui la necessità di adottare soluzioni che permettano di garantire la conformità con il GDPR come la Consent Management Platform (CMP).

Ecco perché Samsung ha introdotto sul proprio servizio Samsung TV Plus la CMP di OneTrust, la più utilizzata sul mercato, nonché per tre anni consecutivi alla guida del mercato come piattaforma numero uno registrata da IAB.

Grazie a questa piattaforma i consumatori mantengono il controllo sull'utilizzo dei propri dati e agli inserzionisti viene assicurata la protezione della privacy degli utenti.

Essendo una funzione relativamente nuova per il mercato OEM (Original Equipment Manufacturer), assisteremo sicuramente ad un incremento nell'utilizzo delle CMP dato dal bisogno per gli inserzionisti di monitorare le metriche dalle performance avanzate e dimostrare l'efficacia delle campagne in programmatic in modo conforme e trasparente.

3 - Matura anche il game streaming

Il mercato del game streaming rappresenta oggi un'opportunità enorme per i brand in cerca di visibilità.



Basti pensare che il 50% degli europei, di ogni età e background, gioca ai videogiochi regolarmente e che nel 2022 si è registrato un nuovo record di crescita annuale dell'audience videoludica: Samsung ha, infatti, assistito a un incremento del 12% su base annua del numero di gamer che utilizzano gli Smart TV.

Tale ascesa è potenziata da un pubblico altamente attivo, che genera entrate significative.

Secondo Statista, i ricavi del mercato mondiale dei videogiochi dovrebbero raggiungere i 298,20 miliardi di dollari entro il 2027, con un aumento di quasi un terzo nei prossimi cinque anni.

Il segmento dello streaming digitale, in particolare, rappresenta la parte principale del mercato dei videogiochi.

Non si arresta, inoltre, l'aumento sia delle dimensioni della gaming community che del tempo trascorso in gioco.

Ogni piano pubblicitario che non considera i gamer, dunque, è di fatto incompleto: per raggiungere efficacemente questa audience chiave, gli inserzionisti devono adottare soluzioni non tradizionali e data driven.

4 - Nuovo uso degli schermi domestici

Nel 2023, gli Smart TV diventeranno il dispositivo di riferimento anche per altri utilizzi diversi dalla visione di video.



Con il consolidamento dello streaming di videogiochi e l'arrivo sugli schermi di esperienze di metaverso e Web3, la TV connessa è un punto di accesso privilegiato per le attività digitali interattive.

In prospettiva, possiamo aspettarci che anche shopping online ed esposizioni d'arte in digitale diventino la quotidianità sugli Smart TV.

L'inventory diventa così estremamente attrattiva per gli inserzionisti.

Secondo l'Outlook Survey di IAB, il 61% dei marketer investe attivamente (o lo sta considerando) nel Retail Marketing Network advertising e il 56% è interessato alla pubblicità nel metaverso.

I brand stanno, quindi, esplorando ambienti immersivi e nuove modalità per entrare in connessione con il pubblico, mentre il video advertising diviene giorno dopo giorno sempre più interattivo.

"Nonostante il mondo stia fronteggiando le sfide di una possibile recessione, nel 2023 il settore del video advertising resterà solido", commenta Beatriz Pérez Montequi, Head of Sales Spain and Italy di Samsung Ads.



"CTV e retail media continueranno ad aggiudicarsi la fetta più grande del mercato pubblicitario, mentre i canali tradizionali, come le emittenti in abbonamento, seguiteranno a decrescere.

Man mano che si rafforza il dominio delle piattaforme di streaming, un approccio data driven al digital video sarà essenziale per le media platform e i brand che vogliono sfruttare appieno il loro incredibile potenziale".