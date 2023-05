Phyrtual, quando lo spazio prende contorni digitali - Punto e a capo

Entrambe le tecnologie hanno il potenziale per cambiare radicalmente la nostra concezione dello spazio digitale.

La nostra concezione dello spazio digitale è stata influenzata in gran parte dall'evoluzione della tecnologia.

In passato, il mondo digitale era visto come un luogo separato dal mondo reale, ma oggi questa distinzione sta diventando sempre più sfocata.

Il Metaverso potrebbe rappresentare la prossima fase dell'evoluzione dello spazio digitale, in cui il mondo digitale e quello reale si fondono in un'unica esperienza.

Uno dei grandi interrogativi riguardo alla tecnologia del Metaverso, dell'AR e della VR è se siamo noi che stiamo entrando nel digitale o se è il digitale che sta entrando nei nostri spazi.

La risposta a questa domanda dipende in gran parte dal modo in cui queste tecnologie vengono utilizzate.

Se il Metaverso diventa una sorta di simulazione completamente autonoma, allora potremmo dire che siamo entrati nel digitale.



Al contrario, se la tecnologia viene utilizzata per arricchire la nostra esperienza del mondo reale, allora potremmo dire che è il digitale a entrare nei nostri spazi.

Insomma, tanti interrogativi e poche risposte.

Ma guardate il volto di un medico che può esplorare una TAC in 3D, entrarci dentro e discuterne in tempo reale con i colleghi e capirete che la strada è ampiamente tracciata.

