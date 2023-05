Prendere decisioni basate sui dati attraverso soluzioni di governance, gestione del rischio e conformitÃ 

Nel contesto GRC, mantenere queste divisioni si traduce in costi aggiuntivi, che possono anche portare a incoerenze, frammentazione e duplicazione degli sforzi.

Quando le organizzazioni si orientano verso un approccio moderno al GRC, è l'intersezione degli elementi stessi a fornire valore.

Ad esempio:

- Conformità+rischio: Identificare e comprendere le implicazioni e i rischi che derivano dalla mancanza di conformità;

- Rischio+governance: Sviluppare una comprensione e una valutazione della propensione e della soglia di rischio dell'organizzazione;



- Governance+conformità: Creare efficienza attraverso l'identificazione e la risoluzione di problemi comuni e sistemici.

AWS Marketplace offre diverse soluzioni GRC integrate che consentono alle organizzazioni di perfezionare la gestione del rischio e di supervisionare la conformità.

In base al contesto e alle priorità aziendali, queste soluzioni possono aiutare le organizzazioni a prendere decisioni intelligenti sui rischi.

Trasformare il rischio in vantaggio strategico con MetricStream

Guidewire offre una piattaforma cloud per l'assicurazione Danni/Infortuni (Property and Casualty, P/C) che supporta il ciclo di vita assicurativo degli esperti in 38 Paesi.

Durante le fasi di sviluppo dell'azienda, il team si è reso conto che esistevano numerosi modi per affrontare i temi legati al GRC all'interno della loro organizzazione.



Sebbene il processo potesse essere gestito tramite fogli di calcolo e cartelle di lavoro, si sono resi conto che questo approccio avrebbe rappresentato una barriera insormontabile per la scalabilità delle attività.

Questo approccio manuale introduceva inoltre il rischio di errore umano.

Guidewire, quindi, si è affidata alla soluzione ConnectedGRC di MetricStream per identificare e trasformare il rischio in un vantaggio strategico: MetricStream ritiene che il GRC sia fondamentale per mantenere la continuità aziendale, rafforzare la resilienza e garantire che le organizzazioni gestiscano con successo i vincoli e le sfide prevedibili.

Il suo approccio per legare governance, gestione del rischio e conformità all'interno di una extended enterprise era in linea con le necessità di Guidewire.

Con ConnectedGRC, Guidewire ha ottenuto una soluzione che gestisce politiche e documenti, conformità IT e rischio IT, continuità operativa e rischio di terzi.



Inoltre, ha ottenuto una soluzione che automatizza il carico di lavoro.

Quando i dati vengono inseriti nell'issue management module presente nella soluzione, vengono inseriti anche tutti i dati pertinenti nel risk management module.

In questo modo si ottiene una maggiore efficienza, eliminando la duplicazione degli sforzi.

Inoltre, ConnectedGRC consente a Guidewire di ottenere valore dai metadati.

Il personale può etichettare problemi e rischi, quindi utilizzare l'automazione per scoprire le tendenze e identificare i problemi comuni e sistemici.

Con ConnectedGRC, Guidewire è stata in grado di utilizzare l'automazione per ottenere scalabilità ed efficienza nelle sue operazioni.

Trasformare logiche di business complesse in API con Coherent Spark

Moneysmart è una piattaforma che semplifica il mondo della finanza personale permettendo agli utenti di confrontare i prodotti finanziari disponibili sul mercato.



L'azienda era alla ricerca di un modo per aumentare le vendite e aumentare la velocità di servizio delle sue polizze assicurative.

Per distribuire i prodotti di otto assicuratori in quattro Paesi con funzionalità di richiesta e presentazione digitale delle polizze e consentire l'accesso alle informazioni sulle polizze sia ai clienti che ai team operativi, Moneysmart si è rivolta a Coherent Spark.

Questo motore logico basato sul cloud converte i modelli di Microsoft Excel in servizi API (Application Programming Interface).

Questa soluzione ha permesso all'azienda di convertire i prezzi e le logiche dei prodotti vita, viaggi e auto in un'API Spark.

Moneysmart ha poi integrato questa API negli strumenti digitali di quotazione e vendita e nei sistemi di amministrazione delle polizze.

Questa integrazione ha consentito un processo di vendita completamente digitale e l'automazione di processi aziendali chiave, tra cui la fatturazione e la sottoscrizione.



Spark ha permesso all'azienda di automatizzare la gestione di complessi modelli e di accelerare la velocità di commercializzazione.

Max Del Vita, Chief Product Officer di MoneySmart, ha commentato: "Spark è uno strumento straordinario.

Lo consigliamo sicuramente ai nostri partner nel settore assicurativo e bancario".

In conclusione, identificando i rischi, le politiche applicabili e altri fattori comuni, le piattaforme GRC semplificano la comunicazione dei rischi e contribuiscono a ridurre i costi e a migliorare l'efficienza.

Shaheen Kanda, Global Category Lead per FSI e Insurance, AWS Marketplace