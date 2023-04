Il wellbeing finanziario dei dipendenti nuova prioritÃ  per le aziende

Teresa Mallardi, Senior Associate Health & Benefits di WTW (nella foto) aggiunge: "I numeri parlano da soli: si è registrato un aumento dell'interesse per il benessere finanziario a livello europeo - passando dal 59% nel 2021 al 63% nel 2022 -, e ancora più forte in Italia - dal 57% al 70%.

Se negli anni scorsi l'attenzione al benessere fisico ed emotivo era forte e molte aziende hanno già attivato programmi specifici, vediamo ora invece un aumento della programmazione di iniziative volte ad accrescere il senso di sicurezza dal punto di vista finanziario dei dipendenti: prodotti assicurativi a carico del datore di lavoro che offrano un sostegno concreto in caso di morte o invalidità del lavoratore oltre le previsioni obbligatorie, tassi di finanziamento migliori rispetto alle opzioni di prestito diretto al consumatore (compresi i prestiti di emergenza) o webinar che informino sulle diverse questioni finanziarie che i dipendenti devono affrontare (compresa la futura pensione), o ancora accesso agevolato a prodotti di risparmio, solo per fare qualche esempio".



Le sfide principali per le aziende si rivelano essere, da un lato, l'aumento dei costi (72%) e, dall'altro, la difficoltà di reperire dati per misurare il ritorno di un investimento in ambito benessere (53%), oltre alla mancanza di un sostegno finanziario (49%) per implementare azioni e programmi specifici.

Pochi datori di lavoro infine dichiarano di essere efficaci nel promuovere i risultati desiderati in termini di benessere emotivo e finanziario e in generale le aziende prevedono di concentrarsi sull'esperienza dei dipendenti e su una migliore comunicazione delle proprie iniziative nei prossimi tre anni.

Le imprese si stanno attivando per aumentare il benessere in azienda e sono diverse le principali soluzioni messe in atto: I programmi di benessere fisico emergenti nelle aziende sono focalizzati sul gestire i rischi collegati a uno stile di vita non sano e alle malattie croniche, oltre che offrire uno screening e una valutazione dei rischi per la salute per tutti i dipendenti e incentivare uno stile di vita più sano.



Per il benessere mentale i programmi in atto volgono a misurare lo stress della forza lavoro e a individuarne le cause principali, e in futuro potrebbero prevedere anche l'implementazione di una strategia e un piano d'azione per la salute mentale.

A livello finanziario le imprese si attivano per offrire un piano vita e di invalidità a carico del datore di lavoro oltre il minimo obbligatorio, o per fornire finanziamenti o prestiti per l'istruzione. Nel sociale attivano contributi di beneficenza e includono il benessere nella strategia di responsabilità sociale dell'azienda.