I maggiori rischi per Technology, Media eTelecommunications

"Questi rientrano tutti nel nostro nuovo mondo interconnesso e dipendono da infrastrutture critiche.

Se un provider di cloud va in tilt, gli effetti a catena su un'organizzazione e sulla sua supply chain possono essere considerevoli: il malfunzionamento dei sistemi automatizzati che si basano su dati condivisi potrebbe causare la perdita di ordini, la mancata consegna di beni e servizi e ritardi nelle funzioni di back-office".

Per quanto riguarda l'andamento dei sinistri, le catastrofi naturali, gli incendi e la criminalità (compresi gli atti vandalici e la violenza politica) sono i principali responsabili delle perdite del settore TMT secondo l'analisi dell'AGCS su 5.000 sinistri del settore assicurativo per un valore di 1,2 miliardi di euro.

Le catastrofi naturali rimangono una delle principali criticità per le aziende del settore, anche per quelle i cui asset principali sono nel cloud, rappresentando il 67% del valore dei sinistri analizzati.



Molte aziende si trovano in città o campus costieri, quindi se vengono colpite da un uragano, un tornado o un terremoto sia i danni materiali alle proprietà che le perdite aggiuntive dovute alle inondazioni possono essere significative.

Gli atti dolosi e i crimini - che vanno dal furto di attrezzature di telecomunicazione di alto valore agli incidenti di hacking - sono la terza causa di perdita per valore, nonché la causa più frequente di sinistri.

Negli ultimi anni le aziende hanno anche presentato richieste di risarcimento per danni a proprietà e infrastrutture, compresi gli incendi, derivanti da sommosse, saccheggi e disordini civili sulla scia di proteste come quelle relative all'omicidio di George Floyd da parte della polizia negli Stati Uniti nel 2020.

Rischi interconnessi e aggregati

"I principali rischi per il settore TMT rivelano la misura in cui i pericoli possono essere interconnessi e aggregati nel mondo interconnesso in cui viviamo e lavoriamo", afferma Yee. "Le aziende non possono mai essere completamente preparate a tutto, ma un monitoraggio continuo delle questioni geopolitiche, una corretta analisi dei rischi e la consultazione di esperti, sia a livello locale che globale, quando possibile, sono un buon inizio.



Di fronte a scenari di perdita che possono cadere come tessere del domino, le aziende hanno bisogno di processi operativi solidi e resilienti per salvaguardare le operazioni, le supply chain e garantire la continuità aziendale".