Fintech e finanza tradizionale: un matrimonio sempre piÃ¹ stretto

Digital payments: nei pagamenti è in corso una trasformazione che porterà i tradizionali strumenti/servizi a convergere verso un'offerta completamente rinnovata in termini di modelli di business (vedi trend emergenti come il "Buy Now Pay Later") e processi operativi, continuando a catturare l'attenzione degli investitori e proseguendo nel percorso di consolidamento e di crescita già avviato negli anni precedenti, a conferma della grande attrattività del comparto nell'industria finanziaria.

Il settore ha registrato la chiusura di diversi round da parte delle Fintech e il suo dinamismo è confermato anche dal costante aumento del numero dei nuovi player entranti: nel solo biennio 2021-2022, in Italia risultano autorizzati 59 operatori, di cui 30 di derivazione non bancaria.

Lending: sebbene l'incertezza del contesto economico, le Lending Fintech italiane continuano ad evidenziare una dinamica di sviluppo importante e in modo particolare per i finanziamenti erogati alle imprese, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, che hanno superato nei primi sei mesi del 2022 i 2 miliardi di euro e registrato un salto in avanti del 49% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Inoltre, il crescente numero di partnership fra Fintech e banche, spesso promosse da queste ultime per accelerare il processo di trasformazione della propria infrastruttura IT, è stato anche uno dei driver della crescita del settore Lending negli ultimi due anni.

Insurtech: dopo la crescita accelerata degli scorsi anni per numero di startup attive (a fine 2021 erano 120 secondo la rilevazione del Politecnico di Milano), la curva di sviluppo del comparto Insurtech ha iniziato a flettere nel corso del 2022 principalmente per due motivi: la diminuzione di investimenti finanziari in soluzioni Insurtech da parte delle compagnie assicurative tradizionali - che stanno intensificando l'internalizzazione di progetti di trasformazione digitale, acquisendo le competenze necessarie dal mercato o attraverso partnership con startup già affermate per ridurre i rischi di implementazione di nuove soluzioni -; e il consolidamento delle start up Fintech già attive sul mercato.