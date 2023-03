Il Messico annuncia la sua candidatura per le Olimpiadi

Durante l'incontro con Bach, Ebrard e Alcalá hanno annunciato l'imminente formazione di un comitato, con un'ampia rappresentanza, per sostenere la candidatura olimpica messicana.

Ebrard ha dichiarato che "questa iniziativa è motivata dal momento storico che sta vivendo il Messico, in cui i migliori valori del nostro popolo sono stati rivalutati e la nostra società è diventata più partecipativa".

L'ultimo sviluppo arriva dopo che le autorità messicane avevano inizialmente annunciato a ottobre che il Paese stava pianificando un'offerta.

Il Messico ha ospitato le Olimpiadi in un'occasione precedente - Città del Messico nel 1968 - ed Ebrard ha detto all'epoca che il COM aveva ricevuto una lettera da Bach a luglio, accogliendo con favore il rinnovato interesse del Paese.

Ma il Paese nordamericano non è il solo ad ambire ad ospitare i Giochi.

All'inizio di questo mese, Seoul ha dichiarato che cercherà di candidarsi per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2036, ma non tenterà di riattivare una proposta avanzata per i Giochi del 2032 che coinvolgevano la capitale nordcoreana Pyongyang.