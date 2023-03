Convivere con le tecnologie intelligenti

Così, occorre riflettere su quali possano essere i rischi di questo silenzioso controllo.

L'autore passa in rassegna i principali problemi giuridici connessi ai sistemi di intelligenza artificiale in settori che spaziano dalla giustizia alla pubblica amministrazione e all'impresa privata.

Nelle aule dei tribunali, per esempio, l'uso delle tecnologie intelligenti può contribuire ad accelerare i procedimenti e a prendere decisioni più razionali, ma non mancano i nodi problematici come la scarsa trasparenza dei percorsi cognitivi artificiali.



Alla base di qualunque tentativo regolatorio, comunque, devono esserci una corretta comprensione delle tecnologie esistenti e del loro funzionamento - a partire dal fatto che, come scrive Corasaniti, "L'intelligenza artificiale non può mai essere considerata come una piattaforma unica, ma si realizza attraverso un complesso articolato di relazioni logiche e inferenziali che si riferiscono a dati, che si basano su dati, che producono continuamente dati" - e un "buon senso" tecnologico che aiuti a pesare i possibili effetti positivi o pericolosi di qualunque innovazione, coniugando il rispetto per la diversità di interpretazioni e di opinioni al rispetto per le persone e i gruppi sociali.

Una sfida avvincente, destinata a ridisegnare il concetto di umanità e regole.

Titolo: Tecnologie intelligenti.



Rischi e regole

Autore: Giuseppe Corasaniti

Editore: Mondadori Università

Pagine: 128

Federico UnniaAures

Strategie e politiche di comunicazione