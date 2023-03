Il 90% delle imprese non Ã¨ in grado di rilevare, contenere e neutralizzare le minacce IT entro un'ora

E' quanto emerge dal report State of Cloud-Native Security 2023 di Palo Alto Networks che, attraverso il coinvolgimento di oltre 2.500 dirigenti in tutto il mondo, mira a comprendere le strategie di adozione del cloud e la loro applicazione.

L'utilizzo del cloud è aumentato, insieme alle preoccupazioni per la sicurezza

L'estensione del lavoro ibrido durante la pandemia ha spinto le organizzazioni a incrementare l'uso del cloud di oltre il 25%, costringendo i team DevOps a consegnare il codice di produzione in tempi ridotti e rendendo la sicurezza delle applicazioni più complessa.

Lentezza nel rilevare e rispondere alle minacce

Il 90% delle aziende intervistate ha dichiarato di non essere in grado di rilevare, contenere e contrastare le minacce IT entro un'ora. La maggioranza ha affermato di avere una postura di sicurezza debole e ritiene di dover migliorare le attività sottostanti - dall'ottenere visibilità su più cloud, all'applicare una governance più coerente tra gli account, fino alla semplificazione della risposta a incidenti e indagini.

I team non sono consapevoli delle loro responsabilità in materia di sicurezza

Alla domanda sulle sfide del passaggio al cloud, le principali preoccupazioni degli intervistati sono rimaste invariate rispetto al report 2020, con problemi generali di sicurezza, conformità e complessità tecnica. La maggior parte delle organizzazioni (78%) ha dichiarato di aver distribuito la responsabilità di cloud security ai singoli team, ma quasi la metà (47%) ha affermato che la maggior parte delle persone non ne è pienamente consapevole.

Maggiore necessità di sicurezza Code-to-Cloud

Poiché un numero sempre più elevato di applicazioni viene progettato nel cloud utilizzando software standard, c'è il rischio che una vulnerabilità nel processo di sviluppo possa compromettere un'intera applicazione.