Azionario: il Pricing Power del Luxury batte l'Innovazione Tecnologica

Gli investitori hanno quindi concentrato gli acquisti sui beni di lusso, ovvero una particolare categoria dei beni discrezionali e decisamente più di nicchia rispetto a quelli tech.

Nel grafico si confrontano i due indici.

I fattori che guideranno la crescita del lusso coincidono soprattutto con un aumento del numero di persone ricche in tutto il mondo, dalla riapertura della Cina e da una trasformazione dei vari segmenti del mercato del lusso.

Gli Stati Uniti e l'Europa rimangono i mercati principali per questo settore, ma quelli asiatici, in particolare la Cina, stanno diventando sempre più importanti.

Tra i motivi principali per i quali la Cina sarà promotore di questa crescita si trova il rapido aumento del numero di HNWI (High Net Worth Individuals) nel Paese.

Basti pensare che nel 2000 in Cina non c'era alcun consumatore di questo tipo, mentre nel 2020 se ne contavano oltre 90.000.