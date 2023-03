Le entrate dell'Uefa superano i 4 miliardi di euro per la stagione 2021-22

Le entrate delle competizioni per club sono state pari a 3,61 miliardi di euro, con un aumento di 459 milioni di euro, un aumento del 15% rispetto al 2020-21.

L'Uefa lo attribuisce alla sua competizione aggiuntiva, la Uefa Europa Conference League, che ha portato all'organizzazione di un numero maggiore di partite.

Dei ricavi delle competizioni per club di 3,61 miliardi di euro, 3,14 miliardi di euro provenivano da Uefa Champions League e Supercoppa, con 475,2 milioni di euro derivati da Europa League ed Europa Conference League.



Queste cifre sono aumentate rispettivamente da 2,79 miliardi di euro (un aumento del 12%) e 358,3 milioni di euro (32%) nella stagione precedente.

Complessivamente, l'Uefa ha registrato una perdita netta di 76,3 milioni di euro, finanziata dalle riserve dell'organo di governo.

Significativamente, le riserve sono ora scese al di sotto del "livello concordato" di 500 milioni di euro.

La Uefa afferma che ora mira a ricostruire le riserve entro il 2027-28 "al più tardi".

Per quanto riguarda le spese, l'Uefa ha continuato a distribuire la maggior parte delle sue entrate alle federazioni nazionali che partecipano alla Nations League e alle qualificazioni europee e ai club che partecipano alle competizioni per club maschili senior.

Nel 2021-22, questo ammontava a 3,3 miliardi di euro o all'81% delle entrate totali.

I pagamenti di distribuzione alle federazioni nazionali per le qualificazioni europee, la Nations League e le amichevoli sono stati di 402 milioni di euro, in calo rispetto al 2020-21 a causa del minor numero di partite giocate.



La distribuzione delle competizioni per club è stata di 2,8 miliardi di euro, ovvero 351 milioni di euro in più rispetto al 2020-21.

I pagamenti di solidarietà sono stati pari a 301,7 milioni di euro, in calo rispetto a 1,1 miliardi di euro nel 2020-21, quando sono stati stanziati 644 milioni di euro per finanziare il programma HatTrick e 200 milioni di euro per i pagamenti di solidarietà ai club per il rilascio dei giocatori.

Un blocco dell'organico istituito nell'aprile 2020 è stato "leggermente revocato", secondo l'ultimo rapporto finanziario, con il numero di dipendenti con "contratti a tempo indeterminato" con l'Uefa che è salito a 566, dai 549 del giugno 2021.

Lo stipendio del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin è salito a 2,7 milioni di franchi (2,71 milioni di euro), rispetto ai 2,56 milioni nel 2020-21, mentre il segretario generale Theodore Theodoridis è stato pagato 1,4 milioni di franchi e ha ricevuto un bonus di 476.000 franchi.



I vicepresidenti della Uefa hanno ricevuto uno stipendio di 250.000 euro ciascuno e gli altri membri del comitato esecutivo sono stati pagati 160.000 euro ciascuno.