Performance contro display: chi vince la sfida dell'online advertising

Si tratta, infatti, di pubblici altamente profilati, fortemente in linea con i messaggi pubblicitari.

A differenza dei media generalisti, tipici del display advertising, che comunicano a un pubblico indifferenziato.

Costo per lead acquisito

I media digitali hanno anche un altro vantaggio, oltre a quello di evitare perdite attraverso l'ottimizzazione del target di riferimento.

Si tratta, infatti, di canali caratterizzati da modelli di pagamento a risultato, che tendono a ridurre i costi e ad aumentare il ritorno sull'investimento (ROI).

Ecco che, nel caso della campagna realizzata e analizzata da Traction, il costo medio per ogni nuovo lead acquisito (CPL) è di circa 7 euro, distribuito sui due canali a performance utilizzati.

Per i canali display, invece, lo stesso costo si attesta sui 44 euro circa, quindi oltre 6 volte più di quello precedentemente analizzato.



Fanno parte dei canali display testate e portali generalisti, i cui spazi vengono venduti in base ad analisi statistiche effettuate sul pubblico.

Si tratta, quindi, di costi fissi, su cui l'azienda che investe in advertising non ha modo di intervenire.

Due strategie a confronto

"Il performance-based advertising non si occupa solo di produrre messaggi pubblicitari accattivanti e coinvolgenti.

Oltre questo messaggio, si apre un percorso che passa attraverso la conversione e prosegue con il dialogo con il cliente.

Fino al termine del suo ciclo di vita.

Ecco che - spiega il CEO di Traction Pier Francesco Geraci - solo adottando questo approccio l'azienda produce un valore che dura nel tempo".

Il display advertising è ancora la scelta privilegiata dalle aziende che intendono investire sulla conoscenza del loro brand.

La presenza sui media generalisti, tra cui le testate tradizionali, viene percepito come un passaggio obbligato.



Eppure, si tratta di un costo che non tutti possono sostenere e che potrebbe non dare i risultati sperati.

Grazie a questo nuovo approccio la pubblicità online non è più appannaggio di grandi aziende con budget importanti, ma entra tra le possibilità delle piccole e medie imprese che hanno bisogno di minimizzare i costi e di investire al meglio le proprie risorse.