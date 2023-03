A Milano il 16 marzo torna il Procurement Forum

Di estrema attualità i temi che verranno trattati, come: affrontare gli effetti della speculazione e dell'inflazione nel post pandemia e nel corso del conflitto bellico; monitorare la volatilità della domanda a livello globale a causa della scarsa reperibilità delle commodity; negoziare con i fornitori sull'affidabilità reciproca.

Si parlerà anche dell'utilizzo dell'AI e del machine learning per la misurazione delle performance dell'ufficio acquisti, dell'eliminazione delle inefficienze di processo grazie all' e-procurement e della misurazione del costo reale della sostenibilità.



Infine, un confronto sulla valutazione dell'impatto del nuovo codice degli appalti nel processo degli acquisiti e sull'ottimizzazione della filiera del "procure to pay".

Procurement Forum è rivolto a: Chief Procurement Officer, Responsabile Ufficio Acquisti, Head of Purchasing, Chief Financial Officer, Buyer Specialist, Supply Chain Manager, IT Manager, Responsabile Servizi Generali/Facility Manager.

Le industry coinvolte sono: Banche e Assicurazioni, Utilities, Telco & Media, Retail & GDO, Pharma, Manufactoring.

Per informazioni e approfondimenti sul programma:

https://ikn.it/evento/11649/procurement-forum-2023/home