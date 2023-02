Il futuro dell'alimentazione tra agricoltura sostenibile e carne vegetale

Oltre a un clima in rapido cambiamento, il mondo ha bisogno di soddisfare le esigenze nutrizionali di una popolazione sempre più numerosa con una serie di risorse limitate.

Non sorprende che la tecnologia e l'innovazione svolgano un ruolo così importante in questo settore.

Alcuni esempi di innovazioni interessanti includono il recente utilizzo dell'"agricoltura di precisione".

Questa nuova tecnologia consente agli agricoltori di essere più precisi nella semina, nell'irrigazione e nella fertilizzazione grazie all'uso di tecnologie GPS.

Ciò si traduce in un minor utilizzo di acqua e fertilizzanti e in una minore erosione del suolo.

In questo contesto, anche i legumi - come altre "grandi" colture da campo (anche se questo mercato è molto più ristretto/specializzato rispetto a quello del mais o della soia) - beneficeranno dell'innovazione nelle attrezzature agricole, nelle sementi e nei biopesticidi.

La "carne finta" o la "carne a base vegetale" sono la risposta alla sfida della sostenibilità?

Alcune aziende del settore hanno registrato di recente un calo delle vendite e questa tendenza continua ad accelerare.



In parte ciò è probabilmente dovuto all'aumento della concorrenza e in parte al consumatore, meno entusiasta del previsto.

Detto questo, le aziende della tecnologia alimentare continuano a lavorare per migliorare il prodotto; da questo punto di vista, ci aspettiamo che a un certo punto il mercato della carne vegetale torni a crescere.

Anche il prezzo ha certamente giocato un ruolo importante: anche se la carne vegetale dovesse arrivare a un prezzo pari a quello della carne "vera", sarebbe comunque necessario convincere i consumatori.