I digital marketplace sono il futuro del commercio B2B

"I drastici cambiamenti nell'economia globale, le continue interruzioni della supply chain, l'aumento di una forza lavoro altamente distribuita e la rapida digitalizzazione del consumatore hanno spinto le organizzazioni ad adattarsi rapidamente e a evolvere per sopravvivere, non solo dal punto di vista del procurement ma anche del loro modello di business principale", ha dichiarato Kahly Berg, Senior VP, Digital Experiences, SAP SE.

"Questa indagine dimostra che il mercato digitale è qui per restare e che risorse come il sito SAP Store e SAP.com sono fondamentali per il successo dei partner SAP, dei clienti e dell'intero ecosistema".

Circa 1.000 responsabili decisionali B2B di aziende di piccole dimensioni e di livello enterprise in nove settori principali hanno partecipato allo studio, che è servito anche come follow-up del "2019 B2B Digital Buyers' Journey: Trends, Challenges and Predictions".

I risultati più significativi del nuovo rapporto

Man mano che i requisiti business cambiano, cambia anche il tipo di software che le aziende devono acquistare.