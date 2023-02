Visual Capitalist: Italia solo 28esima nella classifica dei Paesi piÃ¹ innovativi al mondo

"In rapporto a queste categorie noi siamo certamente fallaci in materia d'infrastrutture, politiche a sostegno degli investimenti d'impresa, nella market capitalization e nel numero e valore di investimenti di venture capital nel nostro paese, valore che - spiega Voltolina - rispecchia la scelta da parte di investitori stranieri di non concentrarsi su un paese dove fare impresa è più difficile che in altri, ed in ciò dovremmo anche lavorare in termini di reputation.

Però - sottolinea l'esperta internazionale - se guardiamo alla ?diversificazione industriale' l'Italia è in cima alla classifica".

"Peraltro gli effetti del provvedimento ?Industria 4.0' la cui applicazione è stata certamente positiva - riflette l'esperta - vanno scemando, quando invece le politiche a sostegno del business sono determinanti per lo sviluppo economico di un paese.



Se ad esempio analizziamo i dettagli del report a questa voce osserviamo che la Svizzera è al primo posto, l'Italia è al 77mo".