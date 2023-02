Pasceri (Subito): TuttoSubito ha cambiato il second hand per sempre

E soprattutto un'alternativa più sostenibile, perché dare una seconda occasione a un oggetto vuol dire non solo allungargli la vita, ma anche evitare potenzialmente la produzione del corrispettivo nuovo, con un importante risparmio in termini di impatto ambientale.

Nel 2022 abbiamo registrato un +23% di transazioni a novembre rispetto a ottobre.

Se guardiamo soltanto alla settimana del Black Friday, vediamo che le transizioni sono state del +62% rispetto la settimana precedente, con un valore degli acquisti di 8 volte superiore la media.

Ecco perché la second hand e Subito sono sempre più una shopping destination e un'alternativa al Black Friday.

Ma stiamo assistendo a un fenomeno simile anche per quanto riguarda il Natale: dai primi dati su dicembre, vediamo il traffico crescere e il trend positivo sulle transaction tenere.

Secondo l'Osservatorio Second Hand Economy realizzato per noi da BVA Doxa, il 29% degli italiani ha dichiarato di avere scelto regali second hand nel 2021, percentuale che sale al 39% tra i giovani, più sensibili e attente all'ambiente.



Per la GenZ la second hand è uno strumento versatile per acquistare regali, o per disfarsene facendo spazio e guadagnando quando un oggetto non si usa più.

Esistono categorie che hanno beneficiato di TuttoSubito e sono cresciute all'interno del marketplace?

Come anticipato, tutto il vertical Market sta registrando un costante aumento, sia in termini di traffico sia di annunci.

Se guardiamo le transazioni con TuttoSubito, l'elettronica la fa da padrone, in particolare Informatica, Videogiochi e Telefonia, mentre Fotografia è quella con il valore medio di spesa più alto.

Chi cerca in queste categorie ha tipicamente un'alfabetizzazione digitale avanzata, è avvezzo agli acquisti online ed è curioso di sperimentare le novità.

Inoltre, la possibilità di selezionare il filtro "nuovo" come condizione dell'oggetto rende immediato verificare la disponibilità dei modelli più recenti, magari ancora in garanzia e nella confezione originale.



In questo modo i nostri utenti, soprattutto quando sono alla ricerca di smartphone o tablet, hanno la possibilità di trovare prodotti mai usati, pronti al primo uso.

Accanto a Elettronica, hanno avuto ottimi risultati anche Abbigliamento e accessori, al terzo posto tra le categorie con maggiori transazioni, e Sport al quinto. Una fotografia dei primi 11 mesi del 2022 che immaginiamo verrà confermata anche con i dati di dicembre.

Uno sguardo al futuro: nuove partnership, evoluzioni....

Sicuramente continuerà la partnership con Paypal, molto apprezzata dagli utenti della piattaforma, grazie alla quale è possibile dilazionare il pagamento in 3 rate, senza nessun costo aggiuntivo per chi acquista.

Paypal è scelto come metodo di pagamento dal 50% dei nostri utenti, il restante utilizza la carta di credito.



Inoltre, stiamo lavorando per migliorare e ampliare sempre più le possibilità di ritiro e consegna, per una spedizione che semplifichi sempre più la vita degli utenti.

Nel 2023 vogliamo migliorare la catena del valore, ampliare le possibilità di applicazione del servizio TutoSubito e migliorare l'esperienza utente in piattaforma e in app. Sono tanti i dettagli che possono fare la differenza, per questo ci aspetta tanto lavoro e tanta sperimentazione.