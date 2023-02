Mergers e Acquisitions: nel secondo semestre 2022 Ã¨ partita la ripresa e durerÃ  quest'anno

Valutando le società target ancora più accuratamente e investendo più tempo e risorse per garantire una due diligence di qualità, i dealmaker si ritroveranno nella posizione migliore per generare valore dalle operazioni e portare avanti una crescita a lungo termine".

É stato il Nord America ad aver guidato il rallentamento dell'attività, con 402 operazioni concluse nel 2022, ovvero il 35% in meno rispetto alle 614 operazioni del 2021.

Al contrario, il volume delle operazioni è rimasto più stabile in Europa e Asia-Pacifico, che hanno registrato un aumento marginale dell'attività di M&A negli ultimi dodici mesi.

Gli acquirenti europei hanno infatti portato a termine 203 operazioni nel 2022 rispetto alle 199 del 2021, mentre i dealmaker dell'Asia-Pacifico ne hanno completate 200 nel 2022 e 196 nell'anno precedente.

Mentre gli acquirenti dell'area Asia-Pacifico hanno sovraperformato l'indice regionale del 10,1% nel 2022, altre regioni hanno registrato una sottoperformance su base annuale, come per esempio il Nord America e l'Europa che hanno sottoperformato rispettivamente dell'1,9% e del 5,7%.



In contrasto con i risultati dell'intero anno, gli ultimi tre mesi del 2022 hanno invece mostrato una performance globale migliore non solo nell'Asia-Pacifico (+10,5%), ma anche nel Nord America (+9,4% rispetto all'indice regionale).

Solo i dealmaker europei hanno continuato a sottoperformare l'indice del 2,6% durante l'ultimo trimestre 2022.

5 trend del mercato M&A per il 2023

Scaffidi condivide le previsioni delle principali tendenze per il mercato M&A nel 2023.

1 - Il ritorno del "Lipstick Effect".

Gli acquirenti si concentreranno sempre di più su operazioni di dimensioni ridotte, in quanto i timori di recessione previsti potrebbero innescare il cosiddetto "Lipstick Effect" il prossimo anno.

L'"effetto rossetto" si verifica quando la crisi economica porta a un aumento della spesa per beni di più piccolo valore e convenienti, piuttosto che per quelli più costosi.



Per la prima volta in oltre tre anni, nel terzo trimestre del 2022 non si è conclusa nessuna mega operazione del valore di oltre 10 miliardi di dollari e anche la quantità di operazioni di grandi dimensioni (oltre 1 miliardo di dollari) è diminuita significativamente rispetto allo stesso periodo del 2021 (49 contro 67).

Sempre secondo quanto rileva il Quarterly Deal Performance Monitor di WTW, gestito in collaborazione con il M&A Research Centre della Bayes Business School di Londra.

2 - Le opportunità da cogliere in un mercato M&A in difficoltà. Il difficile contesto operativo spingerà anche le aziende a vendere asset non fondamentali, alla ricerca di valore a lungo termine.

Alcune operazioni saranno strategiche, ad esempio le aziende del settore energetico potrebbero continuare a cedere asset ad alta intensità di carbonio, o altri settori come quelli della vendita al dettaglio e del tempo libero potrebbero essere costretti a vendere alcuni asset a causa dell'incertezza economica.



Ciò può creare opportunità per gli acquirenti nell'espandere le linee di prodotti, i servizi o le catene di fornitura a un tasso ridotto.

3 - L'M&A nel settore tecnologico: dalla difesa all'attacco.

É prevista un'ondata di acquisizioni nel 2023, nei mercati dell'intelligenza artificiale e del machine learning, considerata la velocità necessaria per la trasformazione digitale in tutti i settori industriali.

Sia che si tratti di adottare nuove tecnologie e nuovi talenti, sia che si tratti di raggiungere nuovi mercati, le operazioni M&A continuano a essere il modo più rapido per le aziende di trasformarsi nel mondo di oggi in rapida evoluzione.

4 - L'impatto geopolitico. Le interruzioni persistenti della catena di approvvigionamento durante la pandemia, che si protrarranno anche nel 2023, potrebbero spingere le aziende a cercare nelle operazioni di M&A un modo per aumentare la propria resilienza operativa.



Le vulnerabilità che continuano a generare flussi di operazioni in sofferenza nei settori più colpiti porteranno le aziende, a cercare di reinventare le proprie reti di supply chain.

Con l'onshoring o il nearshoring dei fornitori più vicini al punto di produzione, le imprese puntano a una maggiore sicurezza e resilienza.

L'attività M&A transfrontaliera è diminuita nel 2022, come diretta conseguenza degli sconvolgimenti economici e geopolitici sulla scena mondiale.

La ricerca di stabilità e prevedibilità porterà probabilmente a un maggior numero di operazioni tra partner fidati, segnando un passaggio a transazioni "friend-shoring" più selettive nel 2023.

5 - Riflettori puntati sui fattori ESG. Nel 2023 i riflettori dell'attività M&A rimarranno puntati sui fattori ESG, soprattutto perché la due diligence degli acquirenti sarà estremamente importante.

Con un numero crescente di investitori che considerano i fattori ESG fondamentali per il successo finanziario, le aziende dovranno affrontare un'analisi sempre più attenta, e una pressione per ottenere una maggiore trasparenza sui rischi climatici, la giustizia sociale, la sostenibilità e la corporate governance.



La due diligence "verde" è senza dubbio in crescita.