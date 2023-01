ADV digitale: se Ã¨ l'unico investimento Ã¨ in perdita

Il risultato è una rilevazione che dimostra come la pubblicità online risulti efficace solo se affiancata da un'efficace gestione delle relazioni con i clienti

Perché fare advertising non basta

Secondo lo studio di Traction, la pubblicità digitale da sola non è sufficiente per garantire un ritorno sull'investimento (ROI).

L'analisi di oltre 1000 campagne effettuate nel 2022 ha rilevato infatti per la pubblicità digitale una perdita del 35% sull'investimento per l'acquisizione di un nuovo cliente.

Il dato è determinato dal fatto che ogni nuovo cliente spende in media per il suo primo acquisto circa il 65% del costo sostenuto dall'azienda per acquisirlo.

Il problema è che questo primo acquisto il più delle volte è anche l'unico.

La tendenza si inverte nel momento in cui alla pubblicità online si associano una serie di attività volte a gestire le relazioni con i clienti.