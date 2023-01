Europa e Usa a rischio recessione, prospettive Asia ed emergenti piÃ¹ costruttive

Dopo che la fiducia ha toccato i minimi durante l'anno, i dati reali dovrebbero deteriorarsi ulteriormente nel 4° trimestre 2022 e si prevede una recessione nel 2023.

Mercati emergenti

I Paesi asiatici dovrebbero mantenere una crescita aggregata del 4,2% nel 2023, dopo il 3,6% del 2022; l'andamento positivo della demografia, le esportazioni regionali solide e la posizione esterna confortevole costituiscono un ammortizzatore contro il dollaro forte e l'aumento dei tassi.



In India, la crescita dovrebbe rallentare dal 7,2% al 6,5% nel 2023, ma i consumi dovrebbero rimanere un grande sostegno.

La spesa per le infrastrutture e lo sviluppo di nuove tecnologie dovrebbero sostenere una crescita regolare.

In Cina, dopo un forte rimbalzo nel 3° trimestre, sono tornati i venti contrari a causa delle nuove chiusure locali, con una crescita debole prevista per il 4° trimestre 2022.

Tuttavia, le regole della politica Zero-Covid sono state ora allentate e si prevede un maggiore sostegno all'economia.

Patrice Gautry, Chief Economist di Union Bancaire Privée