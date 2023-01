E' l'artico il nuovo eldorado

Mentre mi accingo a vergare questo scritto, leggo sul Corriere della sera la pagina "Dov'è finito l'inverno".

Mai spunto migliore.

Nel testo Mian tratteggia i cambiamenti climatici che sono in atto e che nell'articolo si manifestano con maggiore rilevanza, portano al disgelo e all'apertura di nuove rotte commerciali.

In termini logistici un immenso risparmio, con la possibilità di accedere a risorse ittiche fondamentali.

Senza tacere poi degli immensi giacimenti di metano e petrolio.

Terre e materie rare, sempre più essenziali, per le quali possono scendere in campo non solo gli stati ma anche le grandi imprese affamate di materie prime.

Insomma, in poche miglia marine, fino ad oggi inaccessibili alla vita umana, si contrappongono schieramenti agguerriti, con russi e cinesi da un lato, europei ed americani dall'altro.



Formalmente per proteggere l'ambiente, ma nei fatti interessati a quella che sarà con tutta probabilità il nuovo eldorado.

E per la quale, complice la configurazione terrestre, colpirsi anche con armi atomiche sarà molto più veloce e distruttivo.

Un testo necessario per capire dove realmente sta andando il mondo, combattuto tra i tradizionali scenari e le nuove dimensioni frutto del cambiamento climatico.

Non male come incipit d'anno nuovo?

Titolo: Guerra bianca.