ChatGPT e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in azienda - Punto e a capo - @gigibeltrame

A tale scopo, proprio per spiegare in maniera semplice come una soluzione di creazione e comprensione del linguaggio naturale può essere d'aiuto nel svolgere i lavori più disparati, ho pubblicato un InstantBook, "ChatGPT e la rivoluzione dell'AI in azienda", aprendo per altro una nuova collana di pubblicazioni, chiamata "i quaderni di Digilosofia".

Raccontare cosa sia possibile fare con un sistema di intelligenza artificiale che è capace di comprendere le nostre domande e rispondere a tono può essere davvero d'aiuto alle nostre PMI, quelle che non possono permettersi di avere a disposizioni tutte le competenze che sono richieste da un mercato sempre più dinamico e competitivo.

Capire le opportunità, ma soprattutto i rischi nascosti nell'utilizzare soluzioni del genere, perché non sempre le risposte sono corrette, pur se le informazioni, seppure datate novembre 2021 arrivano da fonti autorevoli come Wikipedia e milioni di pagine web, si può facilmente incappare in vari errori.



Qual è il problema principale: non avere le competenze per capire quali sono gli errori!

Insomma, un bel dilemma da risolvere: avere a disposizione uno strumento capace di fare quasi tutto ma che non solo non controlliamo, ma non siamo capaci di capire quando sbaglia e quindi ci fa sbagliare.

Guardate questo video.

Un tema etico, certamente, ma anche concreto e, visto che parliamo di aziende, anche di business.