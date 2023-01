Deglobalizzazione: quali sono i problemi a cui possiamo andare incontro

Anche se nell'ultimo decennio alcune nazioni selezionate hanno visto una riduzione della leva finanziaria nel settore privato, le maggiori economie sviluppate del mondo hanno tutte un debito totale pari al 150-500% del PIL, secondo il FMI.

Di conseguenza, se i tassi d'interesse si manterranno su livelli prossimi a quelli della fine del 2022 in tutto il mondo, i costi di rifinanziamento del debito per questi governi potrebbero rivelarsi sempre più impegnativi, costringendo a una combinazione di austerità fiscale, aumenti delle imposte e politiche di controllo della curva dei rendimenti.



A meno che i governi non scelgano e i mercati non accettino quadri di controllo della curva dei rendimenti come quello adottato in Giappone, l'aumento dell'onere degli interessi associato agli attuali livelli di debito solleva la prospettiva che le autorità fiscali siano impossibilitate a spendere di fronte a un rallentamento economico, come quello che si sta attualmente delineando.

Ciò comporterebbe il rischio di un rallentamento più profondo e prolungato.

Dal punto di vista geopolitico, la riorganizzazione delle supply chain globali potrebbe trasformarsi in una vera e propria deglobalizzazione, guidata principalmente dalle crescenti tensioni tra le due maggiori economie mondiali: Cina e Stati Uniti.

Il Presidente Biden ha mantenuto i dazi implementati dal suo predecessore e ha iniziato a stringere alleanze nell'Asia orientale e meridionale in uno sforzo più evidente per contenere una Cina in ascesa.



Il CHIPS Act statunitense - divenuto legge nell'agosto 2022 - evidenzia un rischio già crescente di conflitto economico tra le nazioni e rappresenta una sfida diretta all'obiettivo del presidente cinese Xi Jinping di "entrare a far parte della schiera dei Paesi più innovativi del mondo, con grande fiducia in sé stessi e forza nella scienza e nella tecnologia", delineato di recente al Congresso del Partito Comunista dell'ottobre 2022.

Ciò è in linea con le indicazioni fornite dagli Stati Uniti, quando le guerre commerciali di Trump si sono concluse nel 2019, secondo cui la prossima fase della battaglia tra le due nazioni si sarebbe combattuta sul terreno tecnologico e finanziario globale, data la dipendenza della Cina dal dollaro USA per il finanziamento della sua economia.

Questo potrebbe essere dirompente come la guerra economica che è scoppiata insieme alla battaglia della Russia con l'Occidente sull'Ucraina.



Nel complesso, i rischi di deglobalizzazione, siano essi economici o geopolitici, rappresentano una minaccia significativa per i quadri di riferimento che hanno guidato l'economia mondiale e gli investitori globali a partire dagli anni Novanta.

Poiché questi rischi continuano a profilarsi all'orizzonte, nel 2023 gli investitori dovranno adottare approcci di gestione del rischio proattivi e dinamici.

Michaël Lok, CIO Group di UBP