Italiani preoccupati dalla situazione economica

Raggiungere il maggior numero possibile di clienti, implementando politiche di acquisto semplici per loro e che si adattino a qualsiasi situazione", afferma Noelia Lázaro, Marketing Director di Packlink (nella foto).

Grado di difficoltà e preoccupazione finanziaria

L'impatto psicologico causato dalla situazione attuale ha grandi ripercussioni anche tra i consumatori.

Sebbene in termini globali il 24,7% degli intervistati ritenga che questa crisi non influirà sul proprio costo della vita, c'è un certo grado di angoscia finanziaria e preoccupazione emotiva.

Cercare soluzioni per il risparmio consapevole è già diventata una tendenza in aumento.

Le ricerche online su "come risparmiare" sono aumentate in tutti i mercati presi in considerazione dalla ricerca di Packlink e Retails Economics, raggiungendo l'apice degli ultimi cinque anni nei Paesi con i tassi d'inflazione più elevati, come Spagna, Stati Uniti e Regno Unito.



Naturalmente, il livello di fiducia dei consumatori varia a seconda del mercato: gli acquirenti britannici e spagnoli soffrono i più alti livelli di difficoltà finanziarie, mentre gli acquirenti tedeschi e australiani godono di una libertà finanziaria relativamente maggiore.

Molti consumatori saranno costretti a ridurre le spese, optando per prodotti meno costosi o rinunciando a determinati acquisti, considerata l'inflazione persistente nell'ultimo trimestre.

In Italia, sempre secondo i dati del report, il 37% degli intervistati è in difficoltà, preoccupato per il denaro e finanziariamente vulnerabile, mentre il 22% è preoccupato ma si sente al sicuro, in quanto finanziariamente stabile.

Il 13% della popolazione intervistata, invece, non è preoccupata per il denaro e si considera "spendacciona", pur trovandosi in una situazione di vulnerabilità economica.

Nel frattempo, il restante 28% è indifferente alla propria situazione economica e continua imperterrito i propri acquisti, in quanto economicamente stabile.



"Il grado di angoscia e preoccupazione finanziaria da parte degli utenti è qualcosa che gli eCommerce devono prendere molto sul serio, poiché la paura e l'angoscia frenano la spesa dei consumatori.

Trasmettere loro sicurezza e fiducia fa anche parte del nostro lavoro, garantendo loro non solo il miglior trattamento, ma anche che possano fidarsi dei nostri acquisti e che possiamo fornire loro diverse soluzioni quando si effettua il pagamento o si restituisce un prodotto", conclude Lázaro.