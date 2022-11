eCommerce: stabile in Italia nel terzo trimestre, in calo in Europa

Il traffico globale da dispositivi mobili è cresciuto del 6% su base annua, mentre il traffico generato da PC è diminuito del 2%.

- Gli ordini globali sono diminuiti del 4% su base annua, una riduzione più contenuta rispetto al calo dell'8% registrato nel secondo trimestre di quest'anno.

A livello globale aumentano però dell'1% gli ordini generati da PC, un dato positivo rispetto al -4% registrato nel secondo trimestre.

I dati italiani

- In Italia il commercio digitale su base annua è rimasto invariato nel terzo trimestre.

- L'Italia ha registrato una crescita complessiva del traffico del 7%, un aumento di ben 4 punti percentuali rispetto al traffico globale (3%).

- L'Italia resta tra i Paesi con i tassi di conversione - ossia il rapporto tra traffico online e ordini - più bassi al mondo (1,1%).



- In Italia il traffico eCommerce generato dai social media è pari al 10% e supera così la media globale, dove il dato è all'8%.

Se a livello globale, il traffico social generato da tablet ha registrato la crescita maggiore (con un aumento del 16% rispetto al terzo trimestre 2021), in Italia il device che la fa da padrone e che genera più traffico è invece lo smartphone (13%), solo un punto percentuale in più rispetto al terzo trimestre 2021.

I dati europei

In Europa il calo è stato un po' più marcato rispetto alla media globale probabilmente a causa dell'impatto della guerra in Ucraina, che ha fatto lievitare i prezzi dell'energia, dell'inflazione e dell'incertezza economica, e ha avuto un effetto immancabilmente negativo sulla fiducia dei consumatori.

Le vendite online in Europa nel terzo trimestre del 2022 sono diminuite del 9% su base annua, con un calo del volume degli ordini del 3%.



Tuttavia, i consumatori hanno speso di più nel settore del fashion, in particolare per le calzature (+18%) e per la pelletteria (+17%), mentre c'è stato un significativo calo delle categorie toys & learnings (-22%) e il settore casa (-19%).