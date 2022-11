In attesa di tanti numeri zero

Ma quanto è probabile questo scenario, che sarebbe il male minore? L'esperienza insegna che le previsioni di mercato a medio termine non valgono nulla.

Che si tratti di inflazione, tassi o crescita, le aspettative del mercato a un anno si rivelano spesso estremamente lontane dalla realtà.

Basti ricordare le previsioni di un'inflazione moderata elaborate dalla Fed nel 2021, o le sue previsioni di crescita del 4% per il 2022, mentre il consensus prevede ora una crescita inferiore al 2%.



La crescita a fine 2023 sarà quindi probabilmente molto superiore o molto inferiore allo zero previsto.

Quali fattori potrebbero far pendere l'ago della bilancia?

Sul fronte della crescita, il probabile calo dell'inflazione statunitense, unito a un aumento significativo ma tollerabile dei salari, indurrebbe dei consumi resilienti.

Sul fronte negativo, il crollo dei prezzi delle case, i lievi segnali di un'occupazione ormai col fiato corto, le conseguenze incontrollabili della guerra in Ucraina e un'inflazione che si confermerebbe alta potrebbero innescare una vera e propria recessione, dalla quale non si potrebbe uscire rapidamente perché bisognerebbe attendere una completa inversione di marcia nella politica monetaria.

E questo in un contesto in cui la Cina, alle prese con una bolla immobiliare che si sta sgonfiando, farebbe ben poco per sostenere la dinamica globale, a differenza del ruolo che ha svolto negli ultimi due decenni.



È impossibile decidere oggi quale strada intraprendere ma, in ogni caso, come ci ricorda l'attuale COP27, un altro "zero" finirà per alterare l'equilibrio nel lungo termine: la necessaria decarbonizzazione delle economie, a partire da ora e per molto tempo.

L'obiettivo è quello di un "orizzonte a zero emissioni di carbonio" entro pochi decenni.

Finora, qualsiasi taglio delle emissioni di CO2 è stato correlato con una riduzione della crescita.

Perché questa volta le cose vadano diversamente dobbiamo inventare un nuovo modello.

È il vantaggio del doppio zero, nel breve e nel lungo termine: ci costringe a reinventarci, cosa in cui l'umanità eccelle, come il mercato, che è una delle sue invenzioni più efficienti.

Lo zero che ci attende non è il nulla, è il pieno di qualcosa di diverso.

Alexis Bienvenu, gestore di La Financière de l'Echiquier