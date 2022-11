Gli ultimi 100 giorni da CEO: come gestire la transizione

Uno dei fattori chiave che rappresenta la propria eredità di Amministratore Delegato uscente è il modo in cui si lascia l'organizzazione per la quale si è lavorato, che deve essere il miglior modo possibile.

Gli AD uscenti dovrebbero, idealmente, sentirsi orgogliosi dei risultati raggiunti e allo stesso tempo desiderare che l'organizzazione prosperi anche senza di loro.

La maggior parte dei partecipanti allo studio ha preso la decisione di lasciare l'incarico una volta raggiunti gli obiettivi prefissati.



Per molti leader, questo momento è arrivato a metà del percorso di realizzazione della propria strategia.

Lasciare l'organizzazione nel momento in cui ci si trova in una posizione di successo facilita le decisioni dell'amministratore delegato uscente su cosa fare e cosa lasciare, ad altri, da completare.

Molti CEO hanno riferito di essersi concentrati sul "fare piazza pulita" di tutto ciò che era in sospeso o su questioni che sarebbero state troppo impegnative per il nuovo amministratore delegato.

Per esempio, uno dei leader intervistati ha scritto la relazione annuale prima di andarsene e, al contempo, ha scelto di non avviare alcun nuovo progetto importante.

Il supporto online "Gli ultimi 100 giorni da Aamministratore Delegato" suggerisce ai CEO che stanno per lasciare l'azienda di comunicare la propria partenza in maniera attenta e ponderata, per evitare di generare una perdita di fiducia nell'organizzazione stessa.



Lo sviluppo di un piano di transizione che sia di proprietà del consiglio di amministrazione e del team senior è una parte fondamentale di questa transizione.

Il piano deve stabilire come informare i principali gruppi di stakeholder sull'imminente cambio di leadership, rassicurandoli sul fatto che non ci sarà perdita di continuità.

Gli Amministratori Delegati devono anche prepararsi a un cambiamento di mentalità, imparando a guidare l'azienda in modo diverso, per aiutare il Consiglio di Amministrazione e il team senior a prepararsi al passaggio di consegne.

Il supporto online suggerisce agli AD di mettere a punto una sorta di conto alla rovescia di ciò che intendono realizzare durante il periodo di preavviso, per mantenere alto il livello di fiducia e comunicare il fatto che le cose siano sotto controllo e la transizione adeguatamente preparata.

Il tono, il comportamento e le azioni di un leader negli ultimi cento giorni della propria missione - compreso il modo in cui parla dell'organizzazione e del suo nuovo ruolo, se lascia l'azienda per entrare in une nuova realtà - saranno esaminati con la stessa attenzione che verrà dedicata ai primi cento giorni del proprio successore.