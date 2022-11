L'85% delle PMI dichiara di avere problemi di sicurezza informatica

Secondo la ricerca condotta da ENISA, Agenzia europea per la cybersicurezza, l'85% delle aziende intervistate sostiene che eventuali problemi di sicurezza aziendale relativi a perdita o hackeraggio di dati sarebbero causa di un impatto molto negativo sul proprio business, e oltre un terzo (36%) delle aziende coinvolte nello studio ha dichiarato di aver subito almeno un incidente di security negli ultimi 5 anni.

Dati questi che fanno riflettere sull'urgenza per le PMI di attuare delle contromisure adatte ad attacchi informatici, sia per tutelare il presente che il futuro.

Per questo motivo Kingston Technology, azienda leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha pensato di stilare una lista di consigli utili per le PMI per migliorare, o integrare, la propria sicurezza informatica.

1 - Rendere automatica la conformità alla sicurezza

Un sistema che oggi è composto da oltre 1.000 diverse leggi in vigore a livello globale in materia di cybersecurity, privacy e governance e che continua a creare nuove regole, crea sicuramente un problema di complessità.



Per questo è necessario adottare l'automazione ovunque sia possibile, per migliorare aspetti quali visione, gestione, misurazione e, in ultima analisi, la conformità end to end.

2 - L'hardware obsoleto va aggiornato quando diventa necessario

Non c'è motivo di dotarsi sempre dell'ultima innovazione che arriva a rivoluzionare il campo tecnologico, ma sicuramente è essenziale seguire il ritmo degli aggiornamenti software.

Gli sviluppatori software, consapevoli dei rischi creati dalle vulnerabilità del software, offrono continuamente aggiornamenti periodici.