DifficoltÃ  nel breve e opportunitÃ  nel lungo termine

L'ultima tappa di una ripida salita comporta difficoltà a breve termine, poiché la spossatezza e la resa prevalgono in tutto lo spettro multi-asset.

Per il 2023 Robeco prevede un calo degli utili per azione del 20-30%, che rende le valutazioni dell'high yield più interessanti di quelle azionarie.

Tuttavia, in previsione della diminuzione dei tassi reali e di una recessione degli utili che sarà pienamente scontata nel 2023, possiamo aspettarci un importante punto di svolta nelle valutazioni degli asset rischiosi verso il 2024.

Secondo Robeco, a metà del 2023 - quando il tasso di disoccupazione raggiungerà il 5% e la disinflazione accelererà - dovrebbero crearsi validi punti di ingresso per assumere un'esposizione lunga alla duration nel reddito fisso, seguiti da ragionevoli punti di minimo nei mercati azionari e obbligazionari rischiosi.

Potrebbe essere un anno particolarmente positivo per le azioni dei mercati emergenti, Cina esclusa, essendo un segmento abituato a sovraperformare i paesi sviluppati quando il dollaro entra in una fase ribassista.