Italia ancora indietro nella digitalizzazione e nella mobilitÃ  sostenibile

Un percorso che necessiterà di una collaborazione stringente con i diversi dipartimenti aziendali e, nello stesso tempo, di un coordinamento proficuo per sostenere la crescita digitale, la sostenibilità e la soddisfazione di tutti gli utenti aziendali".

Aggiunge Davide Salmistraro, Country Manager di Soldo in Italia: "Dalla ricerca emerge chiarissima la consapevolezza diffusa e ubiqua della necessità di una trasformazione digitale di questi servizi, che sono poi l'ossatura delle aziende italiane: siamo molto ottimisti sui prossimi mesi.



La fiducia che i più grandi fondi di investimento internazionali ci hanno dato dice che la gestione oculata dello spend management è davvero la chiave di volta per rendere le aziende sempre più performanti, ricche e felici".

I dati della ricerca

La nuova figura del Mobility Manager: obbligo di legge, mentre in Italia le trasferte aziendali sono ancora gestite da più funzioni aziendali.

Nonostante l'obbligo introdotto dal "Decreto Rilancio" di nominare un Mobility Manager in ogni azienda o ente pubblico con più di 100 dipendenti, solo il 34% delle aziende intervistate dichiara di averlo nominato e di avere realizzato il PSCL, il documento che evidenza i piani degli spostamenti casa-lavoro, mentre il 17% lo ha solo nominato e il 21% non ha ancora avviato nessuna di queste iniziative.

l Travel Manager (solo nel 16%) gestiscono ancora troppo poco in toto la mobilità: per il 26% delle aziende rispondenti sono invece più funzioni a interagire nella gestione delle trasferte, mentre la gestione si divide in modo equo tra gli assistenti di direzione, la funzione acquisti e servizi generali e gli stessi dipendenti (tutti ognuno al 13%), mentre il 10% dei viaggi è gestito direttamente dalla direzione HR.

Scarsa l'adozione di tecnologie per il controllo della spesa

Nota dolente per tutti, il controllo della spesa, che rimane per il 52% gestita con un controllo a posteriori o affidata a Travel policy di condotta di comportamento per il 43%. Solo il 5% dichiara di avere implementato un sistema di controllo delle spese in tempo reale: mentre si attestano al 33% le società che hanno un sistema IT in grado di integrare il pagamento digitale col sistema amministrativo aziendale.



Prioritaria per tutti, pari a 67%, è la gestione automatizzata delle note spese, seguita dalla dematerializzazione dei documenti delle spese di viaggio che il 57% dei rispondenti vorrebbe avere, sia come richiesta dall'alto che come desiderata dei dipendenti.

Il 35% non dispone ancora di soluzioni digitali per la gestione dei pagamenti per il Travel e Mobility management mentre il 65%, attrezzato sotto questo profilo, non le trova pienamente integrate, complete e soddisfacenti come vorrebbe.

Nuova attenzione ai criteri ESG: le azioni delle aziende per promuovere la mobilità sostenibile

New entry nelle priorità sono i tre cardini dell'ESG.

Entrano infatti in classifica, tra le priorità future, la sicurezza nelle trasferte e i servizi per il benessere in viaggio, visti come utili prospetticamente per il 52% dei rispondenti mentre, anche frutto delle nuove politiche di diversity, per il 71% diventa prioritario ridisegnare servizi dedicati a persone con disabilità.



Venendo poi agli aspetti legati al green e alla sostenibilità, il 47% degli intervistati non ha ancora messo in atto alcuna attività per la gestione di trasferte sostenibili, mentre il 20% ha introdotto linee guida, il 10% ha selezionato fornitori con programmi a basso impatto ambientale e una restante percentuale frammentata in iniziative considerate di minore importanza: solo il 3% ha avviato il processo di compensazione delle emissioni di CO2 mentre una piccola percentuale illuminata sta pensando, anche spinta dai dipendenti, di produrre note informative per i viaggiatori della propria impronta sul pianeta a seconda della modalità di viaggio utilizzata.

Per promuovere la mobilità sostenibile, il 24% non ha ancora avviato nessuna iniziativa contro un 76% che ha concentrato i suoi sforzi nell'attivazione dello smartworking gestendolo con piani di sensibilizzazione dei dipendenti.



Solo il 17% ha attivato un piano di monitoraggio del programma degli spostamenti casa lavoro; mentre iniziative ancora residuali risultano essere l'introduzione di soluzioni tecnologiche per la mobilità come app o la selezione di fornitori che ottimizzino gli spostamenti come car pooling, car sharing, bike sharing e altro

La digitalizzazione come opportunità per adeguarsi a servizi della mobilità in evoluzione

Per tutti però, non esiste sostenibilità senza soluzioni digitali: la digitalizzazione e la trasformazione digitale sono la chiave di volta per rivoluzionare anche la gestione della mobilità aziendale per il 79% dei rispondenti.

Alla domanda "quali servizi di smart mobility vorresti pagare digitalmente", il 92% risponde la Mobility pay per use; l'80% vorrebbe dei servizi in sharing, con un 20% che già li ha; il 73% vorrebbe avere dei parcheggi pubblici o privati da utilizzare, con un 27% che si è già attivato, per aiutare i dipendenti anche nell'epoca della pandemia con spostamenti più sicuri; il 71% vorrebbe avere la possibilità di pagare comodamente servizi di carpooling.



Tra i passi in avanti fatti dalle aziende, la mobilità elettrica: con un 34% di rispondenti che hanno già implementato soluzioni di ricarica e un 56% che ci sta pensando, una delle attivazioni più forti e su cui le aziende dimostrano di avere una maggiore sensibilità

Priorità, ostacoli e benefici

Alla domanda su "cosa risulti più importante nell'automazione dei processi di pagamento", il 68% risponde la semplificazione del processo in vista di un incremento della produttività delle risorse; il resto della torta è diviso tra la semplificazione del processo di rendicontazione e l'ottenimento di un servizio che permetta un controllo efficiente dei costi e dei processi aziendali.

Nella digitalizzazione dei processi, il 61% vede un'ottimizzazione del tempo delle risorse impiegate nel controllo delle spese ancora più dell'avere dati precisi per il controllo in tempo reale della spesa: ma tra gli ostacoli svetta al primo posto (62%) il superamento di una gestione amministrativa tradizionale consolidata, rivelando la refrattarietà delle aziende italiane all'innovazione soprattutto se pensata in modo trasversale su tutta l'azienda e non all'interno dei singoli dipartimenti o delle singole unità di business.



È chiarissimo però, al 35%, che non digitalizzare significa in primis uno spreco di risorse che potrebbero essere invece messe a frutto nella crescita aziendale e incorrere nel rischio di un'insoddisfazione e di più una scarsa capacità attrattiva o di retention nei confronti di nuovi o vecchi dipendenti.

Tra i maggiori benefici attesi dalla gestione automatizzata e digitale, con quattro risposte a pari merito con circa il 25% a testa, la gestione automatizzata e semplificata del processo delle spese di viaggio, la gestione della mobilità aziendale in chiave sempre più sostenibile quindi coerente, la gestione più efficiente dei rimborsi delle spese ai viaggiatori e una gestione delle risorse in viaggio sempre più ottimale e pensata per il benessere di ogni singola figura in azienda.