Il coaching aziendale Ã¨ l'alleato ideale per affrontare il cambiamento

Questo è il quadro che emerge dall'ultima ricerca globale Business Trends in Coaching 2023 condotta su oltre 600 aziende in 42 paesi, compresa l'Italia, da CoachHub, la più grande realtà d'Europa specializzata nel coaching digitale.

Il coaching come risposta ai cambiamenti aziendali

Oggi più che mai le aziende sono soggette a continui cambiamenti.

Le principali sfide sul tavolo sono rappresentate dalla trasformazione digitale, dal passaggio a modalità di lavoro ibride e sempre più flessibili, dal cambio di cultura aziendale e dai processi di integrazione organizzativa messi in atto da fusioni e acquisizioni.

Per gestire queste importanti trasformazioni, le organizzazioni devono puntare ad aggiornare le competenze dei propri collaboratori attraverso attività di reskilling e upskilling, ristrutturare e riorganizzare la forza lavoro, aumentare il recruiting interno e la mobilità dei talenti e rafforzare alcuni aspetti fondamentali come l'engagement e la retention.



Una strategia chiave su cui molte aziende fanno leva per spingere su queste priorità è senza dubbio il coaching, che, infatti, risulta essere una delle tre aree principali sulle quali è investito il budget aziendale destinato a formazione e sviluppo.

"Tra i dati più interessanti emersi dalla ricerca vi è l'affermazione del pieno potenziale riconosciuto al coaching da parte delle aziende, che lo considerano finalmente un alleato importante per raggiungere gli obiettivi di crescita non solo individuale ma anche del business", commenta Alessandro Verrini, VP Sales South EMEA, LATAM, MEA di CoachHub. "Il nostro focus per il 2023 continua a essere la piena democratizzazione dello strumento coaching attraverso programmi digitali sempre più personalizzati, misurabili e scalabili, aperti a qualsiasi figura e ruolo".

Presente, passato e futuro del coaching

Attualmente, l'87% delle aziende intervistate investe in percorsi di coaching.