La sostenibilitÃ  come via per il rendimento: un'equazione sempre piÃ¹ riconosciuta

Del resto, se si parla di greenwashing, cioè di un ambientalismo di facciata utilizzato come strumento di marketing, emergono percentuali simili: il 51% degli investitori italiani (il 60% di quelli globali) è convinto che i provider e le istituzioni finanziarie facciano greenwashing, dato che sale al 55% tra i giovani della Generazione Z e al 58% tra gli investitori esperti (rispettivamente 54% e 72% a livello globale).

Anche a fronte di queste riserve, l'istruzione è, forse non a caso, l'area in cui si dovrebbe investire (18%, 21% il dato globale), ed è anche la soluzione proposta dagli stessi investitori che, per quasi la metà (45% italiani, 48% a livello globale) indicano una maggiore formazione generale come il primo fattore che favorirebbe un aumento degli investimenti sostenibili.

Secondo Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment, Schroders, "più le persone sono in grado di comprendere i prodotti in cui investono e il loro impatto sulla società e sull'ambiente, più capitale dovrebbe confluire negli investimenti sostenibili.



Per questo motivo, ogni trimestre Schroders fornisce un aggiornamento sui temi che caratterizzano il panorama della sostenibilità".