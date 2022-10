Imprese della filiera edile fiduciose per il futuro anche grazie a bonus e investimenti

La normale conseguenza è l'aumento dei prezzi del prodotto finito per il 68% degli intervistati.

Rimane ancora forte l'impatto del Superbonus 110%, che determina fino alla metà del fatturato per 9 aziende su 10 (91%).

In generale, se guardiamo alla soddisfazione per il portafoglio ordini, ritenuto adeguato ai livelli di sostenibilità finanziaria da oltre 7 aziende su 10 (74%), le aziende danno prova di grande solidità.

Lo dimostrano anche le attese per il fatturato a fine 2022, dato in aumento dal 64% delle imprese e l'andamento del fatturato dell'ultimo quadrimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, cresciuto per il 61% degli intervistati.

Se a questo aggiungiamo che oltre un terzo (38%) del campione ha dovuto rinunciare a dei lavori per eccesso di richieste, allora appare evidente come bonus e investimenti nel comparto delle costruzioni abbiano rilanciato il settore dopo anni complessi.



C'è un'altra buona notizia che riguarda l'occupazione: per non dover più rinunciare ai lavori, quasi la metà delle aziende (46%) sta assumendo nuovo personale.

Alcuni imprenditori (27%) nell'ultimo quadrimestre hanno addirittura potuto aumentare gli stipendi.

Eppure, permangono dei problemi legati sia al contesto macroeconomico che a disfunzioni "tipiche" del nostro sistema.

Quali? Su tutti ovviamente l'aumento dei prezzi dei materiali e dell'energia, seguito da burocrazia e tempi giudiziari e dall'incertezza normativa.

Cosa ha favorito la ripartenza del settore dopo anni difficili?

Non sorprende che in cima alle risposte più gettonate ci siano gli incentivi, seguiti dalla riforma della burocrazia/sburocratizzazione e dallo sblocco dei cantieri. Parlando proprio di bonus, il Superbonus 110% ha avuto un impatto positivo sul giro d'affari del campione intervistato, anche se l'iter burocratico, la chiarezza della norma e le difficoltà ad accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito rischiano di minarne i risultati.