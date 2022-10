Dove investire se orsi e tori ballano insieme?

Certo, se fossimo sicuri al 100% che siamo arrivati alla fine del picco dell'inflazione (e se i tassi dovessero scendere anche soltanto di un punto), avrebbe molto più senso andare sulla parte lunga della curva per un maggior guadagno.

Tuttavia, visto che ci sono ancora troppe incertezze legate alla supply chain, preferiamo accontentarci e rischiare meno.

Per quanto riguarda il mercato azionario, invece, crediamo che il mercato possa continuare a muoversi in trading range ancora per i prossimi 30/40 giorni.



Temiamo sia troppo presto per vedere un rally di fine anno, salvo risultati trimestrali sorprendenti.

Una statistica pubblicata recentemente riporta che finora il 2022 è risultato il peggior anno degli ultimi cento per un portafoglio bilanciato (60% SP 500 e 40% T bond).

Non ci stupisce pertanto vedere rialzi giornalieri anche di 2/3 punti proprio perché sono fenomeni tipici dei mercati ribassisti.

Ecco perché continuiamo a consigliare ancora di procedere con cautela.

Le nostre previsioni al momento non sono granché nemmeno per il 2023, dal momento che potremmo essere entrati in un bear market strutturale, che, a differenza dei mercati ciclici, tendono ad essere più persistenti e profondi.

Pur tuttavia, poiché è sempre estremamente difficile individuare il bottom di un movimento, riteniamo che sia una buona strategia quella di assegnare un peso massimo alla parte azionaria del portafoglio accumulandolo nei prossimi dodici mesi.



A breve archivieremo anche il risultato delle elezioni Usa di mid-term, dove il consensus si aspetta un pessimo risultato per il Presidente Biden.

Mentre in Italia presta giuramento il primo Presidente del Consiglio donna, il 2022 continua a rivelarsi un anno pieno di eventi insoliti.

Michele De Michelis CIO, FRAME Asset Management