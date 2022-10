Il valore Ã¨ spesso nascosto all'interno della aziende

Un approccio che troviamo molto efficace è il System Thinking, ossia valutare le diverse parti di un'azienda nel contesto in cui sono immerse e non come entità isolate. Questo aiuta a scoprire dipendenze nascoste tra team e problemi ricorrenti.

L'ultimo passo è elaborare una strategia condivisa verso un obiettivo misurabile, all'interno di un arco di tempo prestabilito.

Un errore tipico è quello di rifare sempre tutto da zero, sia a livello tecnologico sia di processi.

In Thoughtworks preferiamo invece procedere per gradi, evolvendo per passi incrementali dalla situazione attuale.

Abbiamo notato che questo aumenta le probabilità di successo per iniziative a lungo termine, soprattutto perché riesce a portare risultati concreti da subito.

È importante che questi risultati siano misurabili per dimostrare come stiano creando valore.

Come si possono coniugare tecnologia e strategia?

Tecnologia e strategia sono indivisibili.



Un'azienda che trascura la tecnologia si mette in una posizione di svantaggio rispetto alla concorrenza, qualunque sia il settore in cui opera.

Purtroppo a volte vediamo che alcune aziende trattano la tecnologia solo come un costo, quando in realtà è un super potere! E qui non parliamo solo di tecnologia rivolta ai clienti finali, ma anche ad uso interno.

Pratiche come Continuous Delivery sono invisibili ai clienti ma contribuiscono a creare prodotti che fanno la differenza perché si adattano velocemente ai loro bisogni, come nel caso di Expedia.

Investire sulla tecnologia non è facile, specialmente se i risultati sono difficili da misurare.

Nella nostra esperienza, strumenti come le Four Key Metrics aiutano a dimostrare il valore strategico della tecnologia.

Tuttavia, spesso il vero scarto è più di cultura aziendale che economico. Un po' come l'educazione alimentare, i veri risultati si vedono col tempo.

Contano di più i risultati o il ritorno dell'investimento nel momento in cui approcciate un cliente?

I risultati a lungo termine sono quelli più importanti, ma senza vantaggi nel breve periodo si rischia di non vederli mai.



In questo sposiamo in pieno l'Agile Manifesto: siamo ambiziosi, ma vogliamo rilasciare piccoli risultati incrementali che aiutano l'azienda fin dalle prime settimane.

Non è facile utilizzare un approccio del genere in tutti i contesti, specialmente se il modo di lavorare dell'azienda non è mai cambiato da anni.

Cerchiamo però di sorpassare questa iniziale diffidenza dimostrando competenza tecnica e rilasciando software velocemente e soprattutto senza bug!

La qualità del software per noi è fondamentale, perché la vera sfida è introdurre cambiamenti nel tempo limitando i costi, in modo da supportare il business dell'azienda efficacemente.

Per questo software design e test automatici sono centrali nel modo con cui lavoriamo.