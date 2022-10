Postare sui social i dati finanziari delle aziende influenza l'andamento dei mercati

Esaminando il modo in cui i social media agiscono su queste fluttuazioni, la ricerca considera il loro ruolo nell'orientare la domanda degli investitori e nell'influenzare il valore delle azioni

I principali risultati della ricerca

- Le reazioni dei prezzi alle notizie inaspettate sugli utili aziendali aumentano fino a 2,4 volte quando i post su Twitter menzionano i ricavi aziendali.

- I tweet che menzionano i dati sulle performance operative possono aumentare le variazioni dei prezzi di 1,7 volte.



- Menzionare l'Amministratore Delegato o il Direttore Finanziario al momento degli annunci degli utili su Twitter può aumentare di 1,7 volte la reazione dei prezzi, perché aggiunge autenticità e credibilità alla notizia.

- Un linguaggio moderato nelle comunicazioni su Twitter, piuttosto che una formulazione troppo ottimistica, è più positivamente associato a reazioni forti.

- Includere un'immagine o un video in un tweet aumenta le reazioni dei prezzi di 1,1 volte, mentre l'inclusione di un cashtag (ovvero del simbolo azionario di una società preceduto dal segno del dollaro americano) le aumenta di 1,3 volte.

- Le reazioni ai prezzi sono sempre più forti per le aziende con vendita al dettaglio.

- Ripostare le informazioni veicolate tramite Twitter su YouTube e Instagram non aumenta in modo significativo le reazioni, tuttavia anche questi post possono essere importanti.



La ricerca ha utilizzato i contenuti degli annunci di utili annuali e semestrali sui social media delle aziende del FTSE100 nel periodo compreso tra gennaio 2015 e aprile 2018.

È stato verificato che ogni post sui social media fosse incentrato sugli investitori piuttosto che sui clienti.

Secondo il Dott.

Bilinski, questo studio avrà implicazioni fondamentali per i mercati nell'era della comunicazione sui social media.

"La ricerca evidenzia l'importanza del linguaggio e della presentazione dei risultati finanziari sui social media.

Piattaforme come Twitter sono fondamentali per fornire queste informazioni agli investitori, in particolare a quelli che devono affrontare notevoli barriere per accedere a informazioni finanziarie complesse.

I social possono mettere a disposizione di milioni di persone in tutto il mondo informazioni a basso costo e in modo istantaneo con post di facile comprensione.



Offrendo trasparenza, autenticità e chiarezza visiva attraverso i social media, le aziende possono accrescere significativamente il loro valore agli occhi degli investitori".