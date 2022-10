La Corporate Governance non puÃ² prescindere da una corretta gestione dei rischi operativi

Negli ultimi anni, alla luce dei recenti eventi pandemici, sociopolitici, macroeconomici e di cambiamento climatico si è chiaramente registrato un generale aumento della sensibilità verso i rischi, che ha spinto le aziende a prendere coscienza della propria vulnerabilità, anche e soprattutto quella più inattesa.

Questa tendenza viene confermata dai risultati dell'indagine: più di otto CFO su dieci riportano come negli ultimi due anni la sensibilità della propria azienda verso i rischi operativi sia aumentata, addirittura molto per il 16,45% degli intervistati.

Di conseguenza sono aumentate (nell'84,88% delle aziende) anche le attività di gestione dei rischi operativi, e più di una su due (51,98%) ha incrementato il budget ad esse destinato.

"Questa evidenza fa ben sperare per il miglioramento della cultura manageriale e della sostenibilità del nostro tessuto imprenditoriale, nonostante un numero elevato di imprese, anche di dimensioni significative, non risulti tuttora adeguatamente gestito sotto il profilo del risk management.



Il coinvolgimento di risorse professionali qualificate e specializzate, l'implementazione di un completo processo di gestione dei rischi, non legato alla sola soluzione assicurativa, unitamente allo sviluppo di un adeguato piano di comunicazione indirizzato ai vertici e agli stakeholder di tali imprese, che sia coerente con l'approccio al business e con gli obiettivi tipici dei relativi contesti imprenditoriali, potranno sicuramente contribuire alla crescita di una cultura del rischio", commenta Enrico Guarnerio, CEO & Founder Strategica Group (nella foto).

Il 22,46% delle imprese italiane si è dotata di un Risk/Insurance Manager interno, percentuale che sale al 42,98% restringendo l'analisi alle aziende con fatturato sopra i 250 milioni di euro.

Sembra dunque essere quest'ultima la soglia dimensionale oltre la quale le imprese italiane cominciano a prendere seriamente in considerazione la strategicità di una figura dedicata esclusivamente alla gestione dei rischi.



Esternalizzare ad una società di consulenza specializzata in Risk/Insurance Management (figura diffusasi molto negli ultimi anni), sembra essere l'opzione preferita dalle medie imprese, che in un terzo dei casi (32,63%) ricorrono all'outsourcing per la gestione dei rischi operativi.

Tornando al campione generale, emerge un 15,51% di aziende in cui i rischi operativi non vengono gestiti in modo strutturato

Cyber risk, geopolitica e supply chain nella top three dei rischi per i CFO

Nella survey è stato chiesto ai rispondenti di indicare quali rischi operativi avranno il maggiore impatto sulla loro organizzazione a breve (12 mesi), medio (3 anni) e lungo (10 anni) termine.

Indipendentemente dall'orizzonte temporale al primo posto si trova il cyber risk, con percentuali oltre il 65%.

Nel breve termine seguono i rischi geopolitici (terrorismo, guerre dei dazi, etc) con il 46,05% e quelli legati alle supply chain, duramente messe alla prova nell'ultimo biennio, con il 44,74%.



Al quarto posto si trova una tipologia di rischio emergente, che sta guadagnando posizioni in tutte le classifiche di settore e che è al centro del dibattito per fenomeni quali la "Great Resignation".

Stiamo parlando dei rischi legati alle risorse umane, quali l'individuazione e la ritenzione dei talenti, il controllo del turnover, etc, citati dal 40,79% dei rispondenti.

Più l'organizzazione è grande, più è sensibile a rischi strategici e globali quali quelli legati agli ESG e alla sostenibilità.

Se si analizzano le aziende con fatturato annuo oltre i 50 milioni di euro, questo fattore si trova al terzo posto con il 42,11% delle indicazioni, quota che sale progressivamente e arriva al 55,17% (secondo posto nella classifica, subito dopo il cyber risk) nelle imprese con un fatturato sopra i 500 milioni.

Anche i rischi legati al cambiamento climatico e alle catastrofi naturali guadagnano progressivamente posizioni con il crescere delle dimensioni dell'impresa fino ad arrivare al terzo posto (51,72%) nelle aziende con fatturato annuo sopra i 500 milioni di euro.