Come raggiungere un'Intelligenza Artificiale etica

Quella che abbiamo oggi è un'intelligenza artificiale "debole", che presenta già sfide importanti e un enorme potenziale per contribuire a migliorare le nostre economie e società.

Il buon uso di questo strumento richiede una riflessione etica e un dibattito democratico sui suoi scopi, usi e contesti.

Questa riflessione sull'intelligenza artificiale per il bene comune implica che ci si interroghi sul ruolo che la tecnologia dovrebbe avere nel nostro futuro e, per estensione, sul futuro che vogliamo costruire con essa.

Per molti rappresenta un pilastro del cosiddetto Umanesimo Digitale.

Lo ha espresso al meglio Giovanni Lo Storto, direttore generale dell'università LUISS di Roma, per il quale il nuovo umanesimo "non può rinunciare alla ricerca del significato profondo e dell'impatto della tecnologia, che spesso accettiamo acriticamente".



Tre concetti possono forse aiutarci a ordinare questa riflessione.

Il primo è il concetto di Uguaglianza. Forse a causa della preminenza della ricerca statunitense, le obiezioni ai sistemi di IA hanno posto l'accento sulla non discriminazione, sulla correzione dei pregiudizi sulla base dell'etnia, del luogo di provenienza o del genere.

La discriminazione nei sistemi di intelligenza artificiale è stata messa in discussione dopo il caso del sistema COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), utilizzato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per determinare il rischio di recidiva dei detenuti.