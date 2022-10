Gli italiani innamorati del Made in Italy

La qualità della produzione nazionale, inoltre, viene riconosciuta anche nel settore moda/abbigliamento: solo il 15,1% degli intervistati, infatti, non è disposto a spendere di più rispetto al prezzo medio di mercato.

c) La disponibilità a una spesa maggiore per determinati beni e servizi Made in Italy si ritrova, in primo luogo, nell'importanza che, al momento dell'acquisto, viene attribuita alla produzione nazionale.

Tra i settori in cui l'attenzione dei consumatori risulta più alta, infatti, ci sono tutti quei comparti nei quali il brand Made in Italy è considerato tradizionalmente "forte".



In modo particolare, l'agricoltura/alimentare, un settore indicato da oltre la metà del campione (57,4%), la ristorazione (53,4%), seguita dal turismo (44,7%) e dalla moda/abbigliamento (40,3%).

d) Il riconoscimento del valore del marchio Made in Italy, del resto, è confermato anche dalle scelte d'investimento da parte dei consumatori italiani.

Si tratta, infatti, della seconda caratteristica - il primo driver, indicato dal 41,2% del campione, è il focus sull'innovazione - che un'azienda dovrebbe possedere per attrarre possibili investitori e viene scelta dal 36,3% degli intervistati.

Secondo Enrico Rovere, Managing Director Valuation Advisory Services di Kroll in Italia, "l'indagine dimostra come gli italiani riconoscano il valore e il know-how dei prodotti realizzati nel nostro Paese e siano disponibili a spendere di più per beni e servizi di origine italiana.



In tutto il mondo, del resto, il brand Made in Italy non è soltanto sinonimo di qualità, fiducia e sicurezza, ma è anche un driver d'acquisto significativo nelle preferenze dei consumatori.

Come emerge anche dall'esperienza di Kroll, si tratta quindi di un asset intangibile estremamente importante per le aziende, per il quale è strategica una corretta valutazione, utile anche per una maggiore valorizzazione delle nostre imprese.

Inoltre, è decisamente significativo che il fascino del Made in Italy sia sentito soprattutto dai giovani che, in determinati settori, sono disposti a pagare anche oltre il 50% in più per un prodotto di origine italiana.

Le generazioni più giovani, del resto, sono alla ricerca di prodotti etici e sostenibili, ma anche di nuovi valori come il luogo di origine per i quali, appunto, sono già pronti a pagare un premium price".

Come contrastare la contraffazione dei prodotti Made in Italy?

La survey realizzata da Kroll e Nielsen ha messo inoltre in luce un altro aspetto importante legato al marchio Made in Italy, ossia quello della sua contraffazione e imitazione.



In questo senso, risulta significativo il ruolo delle misure che le aziende dovrebbero mettere in atto per contrastare, o almeno limitare, un fenomeno in grado di arrecare danni economici e reputazionali anche gravi.

Per sostenere le aziende in questo sforzo, secondo il 58,4% del campione, sarebbe infatti necessaria l'istituzione di certificazioni di garanzia che permettano di tracciare il percorso del prodotto: dall'acquisto delle materie prime alla produzione, fino alla vendita.

Inoltre, per tutelare il valore del made in Italy, il 36,5% degli intervistati ritiene opportuno, come forma di protezione, l'introduzione di marchi aggiuntivi da inserire sui beni per rendere più difficile la contraffazione degli stessi.

Infine, non manca chi suggerisce, come il 35,5% del campione, di pubblicizzare in misura maggiore i danni economici e di reputazione arrecati dalla contraffazione alle imprese e al mercato del Made in Italy in generale.



Secondo Marco De Bernardin, Associate Managing Director e Head of Forensic Investigations and Intelligence practice di Kroll in Italia, "la contraffazione è un problema sempre più preoccupante che non solo danneggia le imprese e i consumatori, ma si ripercuote sul valore complessivo del brand Made in Italy e sulla proprietà intellettuale in generale.

Parliamo di un mercato che vale miliardi di Euro nel quale operano gruppi altamente specializzati ed organizzati, con logistiche articolate in Italia e all'estero.

Nell'ultimo periodo, complice anche la pandemia Covid e le difficoltà legate al controllo della supply chain, questo fenomeno è aumentato: ormai non c'è settore del Made in Italy che non sia nel mirino della contraffazione.

Per questa ragione, sono necessarie azioni di prevenzione, protezione e contrasto, ma anche un'azione di informazione e sensibilizzazione capillare per diffondere una maggiore conoscenza di questo fenomeno complesso, in grado di provocare sensibili alterazioni alle dinamiche di mercato, con danni rilevanti a produttori, lavoratori, commercianti e consumatori.



Oggi, infatti, quello che servirebbe per contrastare la contraffazione è un piano strategico a livello nazionale capace di tutelare interamente le filiere nazionali e valorizzare l'utilizzo del brevetto e degli altri strumenti di difesa della proprietà intellettuale".