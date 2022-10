Il significato della parola benessere in azienda - Punto e a capo - @gigibeltrame

Ebbene, oltre al quasi 30 commenti in diretta, sono giunti nelle caselle dei miei profili un centinaio di messaggi riguardanti il benessere in azienda.

Mi sono così accorto che, pur parlando in quella sede di innovazione applicata all'organizzazione aziendale tanto da essere stato additato come un paladino dello smartworking, il tema dell'azienda profittevole con lavoratori motivati e felici è ampiamente sottovalutato.

Molti i messaggi che parlano di aspettative disattese, chi parla di smartworking come "concessione", chi parla di mense indegne, chi parla di palestre in azienda e di orari di lavoro poco umani, insomma, chi più ne ha più ne metta.

Il benessere delle persone in azienda dovremmo aver compreso dalla pandemia che è fondamentale, non solo perché è origine del #BigQuit, delle grandi dimissioni da parte di lavoratori che cercano qualcosa di meglio per la loro vita personale, non solo per chi vuole trattenere i giovani talenti (e non solo), ma è un argomento che riguarda l'organizzazione aziendale.



Se il benessere delle persone in azienda non è al primo posto, come tutti i messaggi che ho ricevuto mi indicano, non si vive un bel clima in azienda, si è demotivati, si è meno collaborativi e, in definitiva, meno produttivi.

Non è necessario comunque guardare all'aziende più avanzate e innovative per pensare al benessere delle persone, perché non tutti possono permettersi determinate cose.

Sarebbe sufficiente ascoltare i lavoratori, fornire gli strumenti giusti per lavorare, abilitare piccoli accorgimenti che non generino attriti e malcontenti.