Cresce a livello globale il pessimismo sul futuro delle imprese

Sempre a livello globale il 58% delle aziende intervistate prevede un aumento delle entrate totali nei prossimi 12 mesi, mentre in Italia si arriva al 44% scendendo di 12 punti percentuali rispetto allo scorso anno (era al 56%).

Nonostante il periodo complesso e l'incertezza sul futuro, le aziende del mid market continuano a investire in tecnologia ancora una volta in cima alla lista con il 60% delle aziende che prevede di aumentare gli investimenti in quest'area nei prossimi 12 mesi, eguagliando il record stabilito lo scorso anno.



Seguono gli investimenti in ricerca e sviluppo (55%) e competenze del personale (55%).

In Italia in cima alla classifica degli investimenti troviamo il 44% nella Cybersecurity seguiti dal 41% nell'IT strategy.

Relativamente alle performance delle diverse industries, spiccano tra i più ottimisti i settori Technology, media (il 71% degli operatori intervistati si è detto fiducioso sui prossimi 12 mesi), seguiti dal settore Banking con il 69% e dal Financial Services con il 68%, al contrario, tra i meno ottimisti i settori di Fornitura/utenze di elettricità, gas e acqua (lo è "solo" il 39% del comparto).

Secondo Gabriele Labombarda, Partner & IBC Director Bernoni Grant Thornton, "la situazione geopolitica di incertezza che stiamo attraversando, il caro energia, la morsa dell'inflazione in aumento, incidono negativamente sull'ottimismo aziendale degli operatori, che ha visto un peggioramento su scala globale.



Questo contesto mutato e mutevole impone alle imprese una approfondita revisione delle proprie strategie aziendali, che devono modernizzarsi (di qui il crescente investimento in tecnologia) e rendersi flessibili, onde reagire tempestivamente alla volatilità dei fattori esterni.

In questo clima molte aziende, anche italiane, guardano al futuro orientandosi all'espansione internazionale e puntando sempre più all'export, anche al fine di diversificare il rischio Paese".