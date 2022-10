Miglior rating ESG, migliore performance dell'impresa. Anche tra le PMI

"Questa ricerca è un ulteriore contributo che il Gruppo Cerved vuole dare al Paese - aggiunge Andrea Mignanelli, amministratore Delegato di Cerved Group - per stimolare un approccio data-driven ai temi sollevati dalla transizione sostenibile: è evidente a tutti che non si possono più scindere gli obiettivi di crescita economica da quelli di sostenibilità".

Cerved Rating Agency ha sviluppato un approccio evoluto di soluzioni e valutazioni ESG per comprendere quali fattori ambientali, sociali e di governance possano tradursi in rischi e opportunità per le imprese e quale sia il loro impatto sugli elementi economico-finanziari, anche tenendo conto degli elementi che possono incidere sui modelli di business o sull'orientamento strategico delle aziende.

A questo scopo, è stata definita una heatmap dei fattori di rischio ESG sui principali macrosettori industriali, così da avere un termometro della rilevanza specifica di alcune variabili.



Rispetto alla dimensione ambientale, spiccano la gestione dei materiali e rifiuti pericolosi, le elevate emissioni di CO2 e l'inquinamento dei suoli e dell'aria, particolarmente significativi nel settore chimico, edilizio, dell'estrazione dei minerali, della produzione metallurgica e dell'Oil & Gas.

Rispetto a quella sociale, i rischi di salute e le condizioni lavorative per le maestranze, l'impatto sulla comunità di riferimento e la sicurezza dei prodotti trasportati incidono sulle performance del settore logistico/shipping, retail, tessile, estrattivo e dell'Oil & Gas.

Infine, la variabile governance è più rilevante nei settori maggiormente influenzati dal rispetto di regolamenti, licenze e permessi nonché da normative emergenti come la Tassonomia: tra i settori più a rischio, l'estrattivo e il real estate, mentre l'esposizione a corruzione, riciclaggio, frode e comportamenti anticoncorrenziali pesano sul sistema bancario e finanziario e sulle costruzioni.

La tassonomia UE: quali implicazioni per le imprese italiane?

Uno dei focus della ricerca riguarda la tassonomia europea, cioè la classificazione delle attività economiche che possono dirsi sostenibili secondo specifici parametri e a cui devono fare riferimento finanziatori e investitori nel favorire la transizione ecologica.



"La tassonomia adottata dall'Unione Europea consente di definire in modo univoco quali siano gli investimenti sostenibili per contrastare il fenomeno del greenwashing", spiega Negri.

"Tuttavia, la nostra ricerca mostra come al momento solo poco meno del 30% delle aziende italiane sia considerata ammissibile con tale Regolamento europeo, riducendo di fatto il numero delle imprese o segmenti di business che possano beneficiare dell'accesso agli strumenti di finanza sostenibile.

È solo al momento ipotizzabile che le future evoluzioni della tassonomia porteranno a una riduzione di questo gap iniziale".

Da un'analisi di scenario è possibile prevedere ricadute in varia misura negative per diversi comparti industriali - i cosiddetti "laggards": dai trasporti marittimi alla produzione di plastica, ferro, acciaio, energia da fonti fossili - mentre altri si vedranno avvantaggiati al 2030.



Sono i leaders, ovvero quelle imprese che offrono beni e servizi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di Parigi in tema di surriscaldamento globale, il cui vantaggio competitivo risulterà in termini di minor rischio di default (-16% al 2025 e -23% al 2030) e maggiore accesso ai finanziamenti.

Si va dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a quella di batterie, all'efficientamento edilizio alle soluzioni data-driven per la riduzione di emissioni.

Al contrario, la probabilità di default (stimata per effetto di un'analisi di stress) dei settori più esposti alla transizione green, cioè i laggards, è prevista aumentare del 10% al 2025 e del 16.4% al 2030.

Per questo gruppo potrebbe delinearsi in termini generali un deterioramento significativo della qualità creditizia dovuto al calo della domanda per i prodotti o servizi offerti: in assenza di investimenti massicci, tali imprese potrebbero essere svantaggiate dalle difficoltà di allineamento alla tassonomia green nei prossimi anni.

Le catene del valore sostenibili: ben poche imprese misurano le performance ESG della filiera

La globalizzazione ha progressivamente allungato le catene dal valore interconnettendo imprese eterogenee per modelli di business, economie di appartenenza e cultura aziendale.



Un modello i cui limiti sono stati duramente evidenziati in questi anni dalle crisi indotte dai cambiamenti climatici, dalla pandemia e ora dalla guerra in Ucraina.

"Il crescente interesse dei consumatori verso prodotti e servizi sostenibili induce le filiere ad interrogarsi su come misurare la propria sostenibilità coinvolgendo tutti i propri fornitori", conclude Negri.

"Secondo le nostre analisi questo percorso è avviato, ma ancora non maturo: solo il 40% delle imprese che presenta dati ESG sulle proprie filiere adotta un approccio strutturato, misurando le performance".

La complessità e la forte connotazione globale delle catene del valore comporta un elevato impatto ambientale e in particolar modo di emissioni di gas clima-alteranti (GHG).

È fondamentale passare a un approccio di misurazione e monitoraggio e lo strumento utilizzabile è il tracciamento delle emissioni GHG (Scope 3, o emissioni indirette) generate da fonti non di proprietà o sotto il controllo diretto dell'impresa.



Dalle evidenze emerse su un campione di società italiane ed estere è emerso tuttavia che solo un numero contenuto di imprese include all'interno delle proprie dichiarazioni non finanziarie il risultato di un esercizio di rendicontazione delle emissioni Scope 3: il 45% di quelle italiane, e il 55% a livello globale.

Se si rivolge l'analisi della supply chain oltre il mero impatto ambientale e si provano ad analizzare le modalità e gli strumenti di presidio adottati dalle imprese con riferimento agli ulteriori rischi derivanti dalla catena di fornitura, la ricerca pone in evidenza come solo una azienda su tre svolga un'attività di screening avanzato sulla propria catena di fornitura, considerando non solo elementi documentali ma effettuando valutazioni di tipo ESG e svolgendo attività di verifica mediante audit.

Ciò impedisce ai principali stakeholder di un'impresa, principalmente intermediari finanziari, di effettuare una valutazione esaustiva circa l'impatto ambientale e i rischi complessivi lungo la catena del valore delle proprie controparti.