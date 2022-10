Un difficile cambiamento di mentalitÃ  per gli investitori

Naturalmente, aleggiano anche timori a breve termine.

Finché le banche centrali terranno il piede sull'acceleratore della stretta monetaria, le prospettive per i mercati degli asset rischiosi non potranno certo essere ottimistiche, dato - soprattutto - che cresce il rischio di una forte recessione generata dalla politica monetaria.

Si evidenzia così un cambiamento di paradigma che gli investitori fanno ancora fatica ad accettare.

Va detto che per oltre 10 anni - a parte una pausa tra il 2017 e il 2018 - l'abbondante liquidità e i tassi di interesse molto bassi hanno fatto crescere i prezzi degli asset.



In altre parole, i mercati azionari sono cresciuti alimentati, in particolare, dall'espansione dei multipli di valutazione, ben oltre il solo incremento degli utili.

Tra il 2010 e il 2021, ad esempio, è raddoppiato il rapporto prezzo/utili del principale indice di mercato statunitense, l'S&P 500.

Un fenomeno questo, che in un futuro contesto di tassi d'interesse nominali significativamente più alti, tassi reali positivi e riduzione progressiva della massa monetaria, sarà difficilmente ripetibile.

Al di là di una situazione dolorosa a breve termine, che potrebbe accentuarsi nei prossimi mesi, questo cambiamento di contesto è davvero negativo? Non proprio per coloro che investono nei fondamentali.

Vedere i mercati muoversi in linea con le condizioni economiche e le dinamiche aziendali, e meno sotto la spinta dei sussidi monetari, costituisce un ambito di investimento molto più sano.



Limiterà inoltre gli eccessi di valutazione che favoriscono movimenti esagerati al rialzo e al ribasso, nonché frustranti delusioni.

Infine, ripristinerà l'attrattiva degli asset obbligazionari e, di rimbalzo, la diversificazione delle asset class all'interno dei portafogli moderatamente rischiosi, che da tempo soffrono della mancanza di driver di rendimento alternativi alle azioni.

In sintesi, anche se a breve termine il rimedio può lasciare l'amaro in bocca il gioco vale la candela.

Enguerrand Artaz, gestore di La Financière de l'Echiquier