Mercati: ritorno a una situazione di equilibrio

Le altre banche centrali, dal canto loro, non stanno certo con le mani in mano.

In settembre, solo per citarne alcune, anche la Banca Centrale Europea, la Bank of England e la Riksbank svedese hanno alzato nettamente i rispettivi tassi di riferimento.

Detto questo, permangono le problematiche sul fronte dell'offerta.

Quali adeguamenti potrebbero mitigare le pressioni sui prezzi? Nel breve periodo, l'aumento dell'offerta di componenti quali i microchip o di materie prime come il legname da costruzione, è sostenuto dalla graduale distensione della situazione a livello di filiere e capacità di trasporto.



Per determinati prodotti il picco dei prezzi dovrebbe quindi essere ormai prossimo.

I prezzi dell'energia in Europa si sono parzialmente stabilizzati poiché le riserve di gas sono state ricostituite prima del previsto, ma restano comunque molto alti rispetto alla media storica.

I problemi a livello di offerta sul mercato del lavoro possono essere effettivamente affrontati solo nel lungo periodo, ad esempio attraverso l'immigrazione, ma a breve termine la situazione si conferma critica.

Basti pensare che, secondo uno studio recente, oggi per via delle conseguenze della pandemia negli Stati Uniti la forza lavoro è inferiore al livello del 2019 di circa 500.000 unità.

Pertanto, per assistere ad una normalizzazione della dinamica salariale occorrerà una flessione della domanda di forza lavoro.

In generale, possiamo affermare che, con ogni probabilità, nel medio periodo il ripristino di una situazione di equilibrio dipenderà soprattutto dalla riduzione della domanda.



Gli investitori, durante questo percorso di ritorno all'equilibrio, si troveranno ancora a fare i conti con un contesto difficile.

Occorre avere pazienza poiché il processo richiederà tempo.

Se non altro, un segnale incoraggiante giunge dalle aspettative circa l'economia e l'andamento dei tassi di riferimento, che ora appaiono più realistiche rispetto ai mesi scorsi.

Stefan Rondorf, Senior Investment Strategist, Global Economics & Strategy di Allianz Global Investors