Il futuro del mercato immobiliare di lusso Ã¨ nel Metaverso

La corsa degli ultimi due anni - con prezzi da record, problemi per l'approvvigionamento dei materiali e domanda in costante crescita - sta andando incontro a un periodo più statico, in cui l'inflazione e gli eventi geopolitici giocheranno un ruolo fondamentale nella stabilità, soprattutto nel comparto del lusso.

Il report Global Luxury Landscape sottolinea i nuovi trend dei diversi mercati, tra cui l'interesse per il Metaverso e i servizi che la tecnologia può fornire agli immobili di fascia alta.

"Un elemento fondamentale che osserviamo, mentre l'immobiliare di lusso si evolve in questo nuovo clima, è l'impatto che la tecnologia e il cambio di mentalità del contesto post pandemico hanno introdotto.

Possiamo affermare che le scelte di vita influenzeranno il mercato del lusso e ci saranno molte opportunità per chi cerca o vende la propria casa", dichiara Christy Budnick, CEO di Berkshire Hathaway HomeServices.