La riglobalizzazione unica via di salvezza?

Per Ottaviano, tuttavia, l'esito più probabile della trasformazione in corso non sarà però la deglobalizzazione tanto temuta (o auspicata) da molti commentatori, quanto la "Riglobalizzazione".

Una nuova dimensione sulla quale occorre interrogarsi sul futuro prossimo dell'economia internazionale, sulle conseguenze che le nuove logiche multilaterali sortiranno sulla sicurezza planetaria e sul nuovo ordine mondiale che si va configurando.

Dall'inizio del millennio l'economia globale è entrata in acque molto agitate: attentato alle Torri gemelle, guerre in Afghanistan e Iraq, crisi della finanza americana e del debito pubblico europeo, primavera araba e guerra in Siria, guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, disuguaglianze crescenti e pressioni migratorie, emergenze alimentari e un cambiamento climatico sempre più evidente, fino ad arrivare alla pandemia di Covid-19 e al conflitto militare tra Russia e Ucraina, con il conseguente ritorno dello spettro della minaccia nucleare.



Questi eventi, e le reazioni da essi scatenate, hanno messo in evidenza la diversità dei punti di vista nazionali e la difficoltà a convergere su iniziative comuni.

Se da un lato la globalizzazione ha creato un grande mercato integrato in cui poter sfruttare al meglio i vantaggi comparati dei vari Paesi e le economie di scala dei processi produttivi, dall'altro ha unito i destini di nazioni con storie, culture, istituzioni, tradizioni e sensibilità in alcuni casi molto diversi tra loro.

E i nodi, ora, stanno venendo al pettine.

L'invasione dell'Ucraina ha sollevato, una volta per tutte, una domanda fondamentale e scomoda per i sostenitori della globalizzazione dura e pura: è prudente che società democratiche, le cui economie sono fondate sul capitalismo di mercato, mantengano normali relazioni economiche con società autocratiche, le cui economie sono invece fondate sul capitalismo di Stato, quando queste società autocratiche diventano tanto più aggressive quanto più si arricchiscono proprio grazie a quelle relazioni economiche?



Alle tensioni degli ultimi anni, i Paesi hanno risposto muovendosi perlopiù in due direzioni.

La prima è quella del ritorno ai nazionalismi.

Un approccio che, tuttavia, non è in grado di gestire l'accumularsi di emergenze globali che ci troviamo ad affrontare.

Ecco allora la seconda direzione di sfogo delle tensioni politiche, quella che abbiamo sotto gli occhi in questo momento: Paesi che, avendo capito di non potercela fare da soli, cercano di selezionare le proprie alleanze in base ad affinità elettive di natura economica e politica.

Di fronte ai limiti del nazionalismo, insomma, cercano una "riglobalizzazione selettiva": globalizzazione sì, quindi, ma solo tra amici fidati.

"Poniamo però che la riglobalizzazione selettiva in corso possa essere sostenibile dal punto di vista delle affinità elettive e che le tendenze in atto trovino conferma, portando i Paesi a dividersi in due principali sfere di influenza, americana e cinese, in competizione tra loro per l'egemonia planetaria.



Ci ritroveremmo un mondo più sicuro di quello in cui attualmente viviamo? C'è da dubitarne", sostiene Ottaviano.

Nonostante il processo di trasformazione in atto, insomma, "Solo l'approccio multilaterale nato dalle ceneri della Seconda guerra mondiale può cementare la sicurezza di tutti i Paesi nella fiducia e nel rispetto reciproci, riflettendone le esigenze in modo inclusivo.

Non esistono soluzioni locali a problemi globali.

Non esiste sicurezza nazionale senza sicurezza internazionale".

Titolo: Riglobalizzazione.

Dall'interdipendenza tra Paesi a nuove coalizioni economiche

Autore: Gianmarco Ottaviano

Editore: Egea

Pagine: 130



Federico Unnia Aures Strategie e politiche di comunicazione