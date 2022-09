Se T.I.N.A. va in soffitta, aspettiamoci nuovi minimi

Con questi rendimenti sul breve termine, quindi poco rischiosi, l'alternativa all'equity esiste eccome e quindi il famoso acronimo T.I.N.A.

(There Is Not Alternative) temo debba essere messo quanto meno in soffitta.

Ed è proprio quando si vive grande incertezza il momento migliore per i "se " e per i "ma".

Da tutte le parti si leggono analisti tecnici che dicono che se tale supporto regge allora il mercato potrà salire, ma, qualora venisse violato, allora potrà anche scendere.



Oppure i vari macroeconomisti che spiegano che la recessione sarà leggera se la FED non alzerà troppo i tassi; ma nel caso facesse un ulteriore errore di politica monetaria, allora la contrazione del PIL sarà severa.

Diciamo che il famoso "pendolino" di Maurizio Mosca avrebbe più o meno la stessa valenza statistica o decisionale.

Ma allora, cosa fare con i nostri soldi? Vendere, comprare o tenere?

Premesso che noi stiamo consigliando di rimanere molto difensivi (poco equity, protezioni e zero duration) già da fine 2021 e che a lanciarsi in previsioni spesso si recuperano brutte figure, se proprio dovessi giocarmi la vita alla roulette russa con una pistola puntata alla tempia, allora direi che la mia sensazione è che probabilmente vedremo nuovi minimi.

A seguito, tuttavia, potrebbe anche esserci un rally prima della fine del 2022 (che andrebbe ovviamente sfruttato) che allevierebbe le pene di un anno molto brutto per i gestori, che per la prima volta dopo tanto tempo non hanno avuto praticamente alcuna asset class sulla quale investire proficuamente, dato che i bond sono scesi quasi quanto l'equity.



La vera sfida, tuttavia, verrà solo nel 2023, quando usciranno le guidance sugli utili delle società, in una economia che si starà avviando (o avvitando?) verso una recessione più o meno lunga.

E con i tassi più alti, anche i multipli dovranno adeguarsi.

Sarà una grande occasione di acquisto? Probabilmente sì, ma almeno nel breve periodo continuiamo a rimanere vigili.

Michele De Michelis CIO, FRAME Asset Management