Il Real Madrid registra un aumento delle entrate del 10% nell'anno fiscale 2021-22

Il Real ha affermato che il suo reddito dell'anno ha continuato a essere significativamente influenzato dagli effetti della crisi sanitaria, mentre le entrate dello stadio sono state limitate anche dai lavori di riqualificazione in corso.

In questo contesto, il management del club ha continuato a puntare sul contenimento dei costi e sulle azioni per migliorare la gestione e lo sviluppo del business in tutte le aree, evidenziando la plusvalenza realizzata dall'accordo con Sixth Street/Legends.



A maggio, Real ha infatti siglato un accordo da 360 milioni di euro con la società di investimento globale Sixth Street e la società di esperienze premium Legends che porterà alla formazione di una nuova entità volta a migliorare le attività non calcistiche nel nuovo look del Bernabéu.

Il club ha generato un'Ebitda (utili prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni) di 203 milioni di euro nel 2021-22, rispetto a 180 milioni di euro nel 2020-21 e 177 milioni di euro nel 2019-20.

La società ha rimarcato in una nota che questa Ebitda è superiore a quella generato nel 2018-19 prima della pandemia, affermando che questo è "un segno dell'efficienza operativa del club, nonché della sua capacità di rispondere adottando misure di gestione per mitigare queste perdite (Covid-19)".

Un utile dopo le tasse di 12,9 milioni di euro significa che il Real è riuscito a rimanere in utile nei tre esercizi finanziari colpiti dalla pandemia, dopo il 2019-20 (313.000 euro) e il 2020-21 (874.000 euro).



Il progetto Bernabéu, per quanto riguarda l'importo dell'investimento contabilizzato nell'esercizio 2021-22, è stato di 279,2 milioni di euro, comprensivo degli oneri finanziari capitalizzati durante il periodo di costruzione.

L'investimento accumulato fino al 30 giugno 2022 ammonta a 537,8 milioni di euro.

Nel corso dell'anno sono stati stipulati un terzo accordo di prestito (200 milioni di euro a luglio 2021) e un quarto contratto (225 milioni di euro a maggio 2022), il che significa che la società ha prestito in essere al 30 giugno 2022 per un importo di 800 milioni di euro.

I risultati finanziari del Real arrivano sulla scia di un anno sportivo di grande successo per il club.

La squadra di calcio ha vinto il suo quinto titolo di UEFA Champions League in otto anni, oltre a sollevare i trofei nazionali LaLiga e Supercopa.



La squadra di basket ha vinto la Liga ACB e la Supercopa nazionale, oltre a raggiungere la finale di EuroLeague.

In attesa del 2022-23, Real prevede ricavi per 769,6 milioni di euro, prima della cessione delle immobilizzazioni, nonché un utile ante imposte di 5 milioni di euro.

Il club ha aggiunto: "Questo è il risultato di alcuni effetti persistenti sul reddito dovuti all'impatto differito della crisi economica derivante dalla pandemia, oltre alle sfide economiche causate dal conflitto in corso in Ucraina.

Inoltre, per tutto l'esercizio 2022-23, il club prosegue con l'attuazione del progetto di ristrutturazione dello stadio, che non sarà pienamente operativo in termini di entrate fino al completamento dei lavori".